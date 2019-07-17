الجزائر-السنغال: دخول مجاني للأنصار الجزائريين

Mercredi 17 Juillet 2019



وات

- بإمكان الأنصار الجزائريين المتواجدين بمصر، الدخول مجانا لحضور المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا-2019 لكرة القدم يوم الجمعة بين الجزائر والسنغال بملعب القاهرة الدولي حسبما علمته وكالة الانباء الجزائرية "واج" اليوم الأربعاء من بعثة المنتخب الجزائري.الولوج إلى الملعب سيكون دون مقابل بالنسبة لمشجعي "الخُضر" عبر إظهار جواز السفر، حسب نفس المصدر.واتخذ هذا القرار من طرف السلطات المصرية بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم.وكما هو معلوم قرر مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، تخصيص 28 طائرة لنقل 4800 مناصر الى القاهرة ليلة الخميس إلى الجمعة ، لمساندة المنتخب الجزائري بمناسبة مقابلة نهائي العرس الكروي القاري.كما خصصت القيادة العليا للجيش الجزائري تسع طائرات عسكرية لنقل 870 مناصر جزائري لتشجيع ودعم زملاء القائد رياض محرز في اللقاء النهائي ضد منتخب السنغال يوم الجمعة بملعب القاهرة.وتأهل أشبال جمال بلماضي إلى الدور النهائي بتغلبهم على نيجيريا (2-1) بينما عبر "أسود التيرانغا" على حساب تونس (1-0 بعد الوقت الإضافي).وتقابل الفريقان ضمن الدور الأول، حيث عاد الفوز للجزائر (1-0).