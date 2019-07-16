المعلق الجزائري حفيظ دراجي يزور منزل أبو تريكة في مصر

Mardi 16 Juillet 2019
الأناضول - القاهرة - زار معلق كرة القدم الجزائري، حفيظ دراجي، الثلاثاء، منزل عائلة اللاعب المصري الدولي السابق، محمد أبو تريكة، في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة غربي القاهرة.
ويتواجد دراجي في مصر حاليًا، للتعليق على مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا (كان).
بينما يقيم أبو تريكة في قطر، وهو مهدد بالسجن في حال عودته إلى مصر، لملاحقته قضائيًا، بتهمة الانتماء لـ"تنظيم إرهابي" وتمويله، ما أدى إلى الحجز على أمواله، بينما ينفي اللاعب صحة هذا الاتهام.
ونشر دراجي صورًا من داخل منزل أبو تريكة، عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة".
وأضاف دراجي: "شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".
ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في نهائي البطولة الجمعة.
وعبر "تويتر" أيضا، رد أبو تريكة على دراجي بقوله: "نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابو تريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".
ويجمع العمل في شبكة قنوات Bein Sports القطرية كلًا من دراجي وأبو تريكة، الذي يحلل المباريات.
ولاقت زيارة دراجي إعجاب مصريين وعرب، على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبروها "لفتة جميلة"، مؤكدين دعمهم لمنتخب الجزائر كممثل للعرب في النهائي القاري.
ولم يغب اسم أبو تريكة عن البطولة، حيث شهدت عدة مباريات ترديد جماهير داخل الملعب لاسمه في الدقيقة 22، وهي رقم قميصه حين كان يلعب للنادي الأهلي ومنتخب مصر.
ويحظى أبو تريكة بشعبية واسعة مصريًا وعربيًا وأفريقيًا، بفضل موهبته وأخلاقه ومواقفه وحرصه على أن تكون الرياضة جسرًا للتواصل بين الشعوب.
ويتواجد دراجي في مصر حاليًا، للتعليق على مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا (كان).
بينما يقيم أبو تريكة في قطر، وهو مهدد بالسجن في حال عودته إلى مصر، لملاحقته قضائيًا، بتهمة الانتماء لـ"تنظيم إرهابي" وتمويله، ما أدى إلى الحجز على أمواله، بينما ينفي اللاعب صحة هذا الاتهام.
ونشر دراجي صورًا من داخل منزل أبو تريكة، عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة".
وأضاف دراجي: "شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".
ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في نهائي البطولة الجمعة.
وعبر "تويتر" أيضا، رد أبو تريكة على دراجي بقوله: "نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابو تريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".
ويجمع العمل في شبكة قنوات Bein Sports القطرية كلًا من دراجي وأبو تريكة، الذي يحلل المباريات.
ولاقت زيارة دراجي إعجاب مصريين وعرب، على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبروها "لفتة جميلة"، مؤكدين دعمهم لمنتخب الجزائر كممثل للعرب في النهائي القاري.
ولم يغب اسم أبو تريكة عن البطولة، حيث شهدت عدة مباريات ترديد جماهير داخل الملعب لاسمه في الدقيقة 22، وهي رقم قميصه حين كان يلعب للنادي الأهلي ومنتخب مصر.
ويحظى أبو تريكة بشعبية واسعة مصريًا وعربيًا وأفريقيًا، بفضل موهبته وأخلاقه ومواقفه وحرصه على أن تكون الرياضة جسرًا للتواصل بين الشعوب.
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|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
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Par:bensa94 (France )
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