مصر 2019 - تونس - مدغشقر 3-0 - الفرجاني ساسي رجل المباراة

Jeudi 11 Juillet 2019



وات

- تم إنتخاب لاعب المنتخب التونسي الفرجاني ساسي افضل لاعب في مباراة تونس ومدغشقر التي انتهت بفوز منتخب "نسور قرطاج" 3-0 وتاهله الى المربع الذهبي بعد غياب تواصل لمدة 15 سنة.وإثر التتويج أدلى الفرجاني ساسي بتصريح خاطف عبر فيه عن سعادته بفوز تونس وتأهلها للدور نصف النهائي مضيفا : " أهدي هذا الانتصار المستحق إلى الشعب التونسي.حققنا الفوز عن جدارة رغم أننا لم نتمتع بالوقت الكافي للراحة".وسيضرب المنتخب التونسي موعدا في الدور نصف النهائي المقرر الاحد القادم مع نظيره السنيغالي الذي كان تاهل امس على حساب المنتخب البينيني (1-0).