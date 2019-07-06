طائرة- استعدادا لبطولة العالم للاصاغر - المنتخب التونسي ينقاد الى هزيمته الرابعة امام بلغاريا

Samedi 06 Juillet 2019



وات

- انهى المنتخب الوطني للكرة الطائرة للاصاغر تربصه التحضيري الذي يجريه ببلغاريا من 2 الى 7 جويلية الجاري استعدادا لبطولة العالم المقررة بتونس من 21 جويلية الى 3 اوت بهزيمة رابعة امام نظيره البلغاري بنتيجة ثلاثة اشواط لشوط واحد (تفاصيلها 16/25و25/18 و25/18 و26/24).وكان المنتخب التونسي تعثر في المباراتين الاوليين امام منافسه البلغاري بنتيجة 3-1 ثم بنتيجة 3-2 في المباراة الثالثة التي دارت امس الجمعة.وللاشارة، يشارك ابناء المدرب الوطني عامر النصراوي في المونديال ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات البرازيل وكوبا وتايوان وبيلاروسيا فيما يخوض منتخب بلغاريا غمار الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية رفقة كل من ايران وتشيكيا وايطاليا وكولومبيا.