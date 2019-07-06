تركيا- عزل محافظ البنك المركزي التركي بمرسوم رئاسي

Samedi 06 Juillet 2019



الأناضول

أصدر مرسوم عن الرئاسة التركية، السبت، يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا.وذكر بيان صادر عن البنك المركزي أن نائب محافظ البنك مراد أويصال، عُين في منصب المحافظ بموجب المرسوم الرئاسي.وأورد البيان تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي، أكد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار.وأضاف أويصال أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك.وأويصال الذي ولد في إسطنبول عام 1971، تخرج من كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، ويتقن اللغتين الإنكليزية والفرنسية.درس الماجستير في المجال المصرفي بجامعة مرمرة، وشغل عدة مناصب إدارية رفيعة في مصرف "خلق بنك" الحكومي التركي.وكان أويصال يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي منذ 9 حزيران/ يونيو من عام 2016.