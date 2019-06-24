سحب جائزة نوبل من توكل كرمان ! ليس بعد هذا العــار من عـــــــــار.

Lundi 24 Juin 2019



أعلن محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية، عن إطلاق حملة عالمية لسحب جائزة نوبل من اليمنية توكل كرمان، واكد الدليمي لوسائل إعلام مصرية أن " مدن عربية وعالمية مثل القاهرة وطنجة وجنيف ولندن وباريس وواشنطن ستشهد فعاليات الحملة الهادفة إلى حشد رأي عام دولي ضاغط باتجاه دفع مؤسسة نوبل السويدية الأم ولجنة نوبل للسلام في اوسلو الى التحرك بجدية ونزع الجائزة المذكورة من توكل كرمان بغية تصحيح وضع خاطئ كما أن محامون عرب قد تطوعوا لرفع قضايا ضد توكل كرمان لدعمها الارهاب والتحريض على الكراهية والمطالبة بجلبها عبر الانتربول الدولي لتواجه العدالة وتنال جزاءها العادل".وكان الدليمي سافر إلى ستوكهولم لتدشين الحملة، ومد جسور التواصل مع المؤسسات هناك، لكن المفاجئة وقعت حين قدم نفسه وصفته لبعض الدوائر في في العاصمة السويدية، "محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية ورئيس حملة سحب جائزة نوبل للسلام من توكل كرمان"، رئيس مؤسسة نسائية، يسعى إلى سحب جائزة نوبل من أول امرأة عربية مسلمة تفوز بالجائزة! ويفاوض الأوروبيين على ذلك!وحول الاسباب التي دعته الى تدشين الحملة قال الدليمي، ان توكل حصلت على الجائزة باستعمال الرشاوي والتحايل، وأنها امرأة حاقدة دأبت على الإساءة لوطنها ولزعاماتنا، وهذا لن نسكت عليه وسنعمل على سحب الجائزة منها، كما اكد ان " البرنامج التنفيذي للحملة يتضمن فعاليات متنوعة تتراوح بين منتديات عربية ودولية وندوات صحفية في عدد من العواصم العربية والعالمية ولقاءات مع حاملي جوائز نوبل"، وبين الأسباب الاخلاقية والانسانية التي دعته إلى قيادة هذه الخطوة، حيث قال "أمثال كرمان تحصلت على الجائزة بطرق ملتبسة وأموال فاسدة، فإن واجبنا الأخلاقي والإنساني يقتضي منا التصدي لمثل هذه النماذج المشوهة حفاظا على صورة المرأة العربية الناصعة. " فيما أشارت بعض المواقع إلى أن المؤسسة وبدعم من الإمارات العربية رصدت نصف مليار دولار لتغطية التحركات الهادفة لسحب الجنسية من المناضلة اليمنية توكل كرمان.يبقى السؤال الذي نعلم جوابه يقينا مثلما يعلمه الأحرار وتنكب عنه صرعى الإيديولوجيا، الذين مازالوا ينهكون ويسيئون الي الامة اكثر من طوابير الصهاينة الذين لا يخفون ميولات التصهين لديهم بل ويتبجحون بها، لماذا يسعى بن زايد والسيسي وبن سلمان، الى حرمان العرب من انجازين عملاقين، لماذا تُدفع الأموال الطائلة والرشاوي لسحب تنظيم كأس العالم من قطر، ثم تُدفع رشاوى اخرى وتسخر مجهودات جبارة لسحب جائزة نوبل من توكل كرمان!!! وتدفع اضعاف اضعاف ذلك لسحب القدس من الفلسطينيين ومن العرب والمسلمين، بل من الانسانية وتسليمها إلى كيان غاصب! لماذا تعمل هذه الشخصيات على سحب الثورات من الشعوب وسحب الحرية وسحب السيادة وسحب الفرحة وسحب المقدسات من الامة، وسحب الأرض والتاريخ والجغرافيا.. لماذا تهمين نزعة السحب الشنيع على هذه الكيانات التي نبتت في خاصرة الامة فهي تشحنها بالخور وتستنزفها بلا هوادة.