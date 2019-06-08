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فرنسا: العاصفة ''ميغيل'' تتسبب في مقتل ثلاثة أشخاص في غرب البلاد

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
فرانس 24 - تسببت العاصفة "ميغيل" التي تجتاح فرنسا والتي عبرت عشر مقاطعات، في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في غرب البلاد. كما تسببت العاصفة، القادمة من المحيط الأطلسي، في قطع الكهرباء عما يقارب ثمانين ألف منزل وإلغاء الرحلات وإغلاق العديد من المؤسسات الحكومية.




  
  
     
  
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