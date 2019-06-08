فرنسا: العاصفة ''ميغيل'' تتسبب في مقتل ثلاثة أشخاص في غرب البلاد

Samedi 08 Juin 2019
فرانس 24 - تسببت العاصفة "ميغيل" التي تجتاح فرنسا والتي عبرت عشر مقاطعات، في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في غرب البلاد. كما تسببت العاصفة، القادمة من المحيط الأطلسي، في قطع الكهرباء عما يقارب ثمانين ألف منزل وإلغاء الرحلات وإغلاق العديد من المؤسسات الحكومية.
En continu
- Hier 23:25 تقديم القميص الجديد للمنتخب يوم السبت
- Hier 22:37 محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن جورج نادر
- Hier 18:12 زياد العذاري يتابع الوضع التنموي بولاية سوسة
- Hier 15:01 رشدي قزقز حكما لدربي العاصمة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:39
|16:10
|12:25
|04:59
|03:05
|
28°
|36°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|36°-26
|40°-28
|28°-21
|31°-21
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 74 295) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 420) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 804) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 59 503) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 53 960) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 180) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 40 775) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 057) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 840) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 205) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 334) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 543) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 162) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 270) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 068) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 33 847) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 451) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 907) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 441) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 253) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:kamelwww (France )
Sur: جلال بريك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ويرفع شعار ''أنا الحلّ ضد الغازي والمحتل''