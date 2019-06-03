''فيفا'' يمنح قطر استضافة مونديال الأندية نسختي 2019 و2020

Lundi 03 Juin 2019



الأناضول

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإثنين، اختيار قطر لاستضافة كأس العالم للأندية نسختي 2019 و2020".ووفقًا لموقع الاتحاد الدولي الإلكتروني، "منح مجلس فيفا في اجتماعه الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش بطولة كأس العالم للسيدات، قطر حق استضافة كأس العالم للأندية في 2019 و2020".وأضاف، أن البطولة "ستكون أحدث اختبار لقطر قبل كأس العالم، خاصة وأنها ستقام في ديسمبر / كانون الأول وهو الموعد المقترح لإقامة مونديال 2022".كما حدد مجلس فيفا الجلسة المقبلة يومي 23 و24 أكتوبر / تشرين الأول المقبل في ميدنة شنغهاي الصينية لتحديد البلد المستضيف لمونديال الأندية في 2021 بنسخته الجديدة التي تضم 24 فريقًا للمرة الأولى.وفازت قطر في 2010، بحق إستضافة المونديال، كأول دولة في الشرق الأوسط، تستضيف الحدث العالمي.