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تركيا تحقق أعلى معدل شهري للصادرات في تاريخها

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
الأناضول - أنقرة/ ديلارا زنغين - حققت صادرات تركيا نموا بنسبة 11.46 بالمئة على أساس سنوي، خلال مايو/أيار الماضي، حسب ما أعلنته، الإثنين، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن قيمة صادرات تركيا في مايو الماضي، بلغت 16 مليارا و813 مليون دولار، وهو "الرقم الأعلى في تاريخ البلاد على المستوى الشهري".


وذكرت أن الصادرات التركية تحقق في كل شهر رقما قياسيا جديدا، رغم تباطؤ التجارة العالمية.

ولفتت إلى أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شهدت زيادة في الصادرات بنسبة 5.37 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 76.6 مليار دولار.

وذكرت أن الواردات في مايو الماضي، سجلت تراجعا بنسبة 19.85 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 18 مليارا و588 مليون دولار.

** تراجع عجز التجارة الخارجية

وأعلنت بكجان أن عجز التجارة الخارجية في مايو الماضي، تراجع بنسبة 78.11 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى مليار و774 مليون دولار.

ولفتت إلى أن أن حجم التجارة الخارجية تناقص في الفترة نفسها بنسبة 7.51 في المئة وبلغ 35.4 مليار دولار.

وبيّنت أن الانخفاض السريع في عجز التجارة الخارجية العام الحالي قلل من حاجة الاقتصاد للتمويل الخارجي، وقدم إسهامًا استراتيجيًّا للاقتصاد.

  
  
     
  
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