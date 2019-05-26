الهيئة المديرة للترجي الرياضي تستنكر تعرّض جماهير الفريق إلى العنف في المغرب

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- استنكرت الهيئة المديرة للترجي الرياضي في بيان اصدرته صباح الاحد تعرض جماهير الفريق إلى العنف في ذهاب نهائي رابطة أبطال افريقيا الذي اقيم اول امس الجمعة مع الوداد البيضاوي المغربي (1-1) في الرباط.واورد البيان ان " الهيئة المديرة للترجي تستنكر بشدة ما حصل لأنصارها من مظاهر عنف من قبل فئة من جماهير فريق الوداد البيضاوي وتطلب بالمناسبة من الجماهير التي لا تزال موجودة حاليا في المغرب توخي الحذر إلى حين مغادرة الدار البيضاء".كما تستنكر الهيئة تعرض أفراد وفدها الرسمي من مسؤولين ومرافقين ولاعبين غير مرسمين بقائمة المباراة إلى الرمي بالمقذوفات في مدارج الملعب المخصصة لها بجانب جماهيرها مشيرة الى انها كانت طالبت بصفة رسمية خلال الإجتماع الفني الذي سبق المباراة من الجهات الأمنية حماية جمهورها في طريق الذهاب والعودة بين الدار البيضاء والرباط سيما وأنها تسلك نفس الطريق مع جمهور الوداد".واشارت الى انها "سوف ترسل رسميا مكتوبا إلى وزارة الخارجية لاتخاذ ما يتعين في الغرض مع السلطات المغربية باعتبار أن وفد الترجي الرياضي وجماهيره هو قبل كل شيء ممثل رسمي لتونس في تظاهرة رياضية دولية ".ولفتت الى انه "تم الإستماع إلى شهادات الأحباء الذين تحولوا إلى المغرب لحضور مباراة الفريق ضد الوداد البيضاوي ومعاينة العديد من التجاوزات في حق جماهير الترجي الرياضي التونسي والتي تؤكدها بوضوح العديد من الفيديوهات والصور منذ حلول الجماهير بالعاصمة المغربية وهي أحداث تناولتها بعض وسائل الإعلام المغربية.وقد تكررت هذه الأحداث يوم المباراة سواء في طريق العودة إلى الدار البيضاء بعد نهاية اللقاء حيث كانت جماهير الفريق عرضة لاعتداءات عنيفة تسببت في إصابات بليغة للبعض منهم وأضرارا مادية كبيرة".وكان فريق الاصفر والاحمر تعادل مع الوداد البيضاوي المغربي في اطار ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا 1-1 مساء الجمعة بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط .وافتتح الترجي الرياضي النتيجة عن طريق فوسيني كوليبالي في دق 44 قبل ان يعدل الوداد البيضاوي المغربي النتيجة في دق 79 بواسطة الشيخ إبراهيم كومارا .وستدور مباراة الاياب يوم الجمعة 31 ماي الجاري بالملعب الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.