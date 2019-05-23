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دعوة محمد دراغر للمشاركة في تحصيرات المنتخب التونسي لنهائيات كاس امم افريقيا 2019 ( نادي بادربورن الالماني)

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
وات - اعلن نادي بادربورن الالماني ( درجة ثانية المانية) ان لاعبه الدولي التونسي تلقى دعوة للمشاركة في تحضيرات المنتخب التونسي لنهائيات كاس امم افريقيا 2019 ويشغل دراغر ( 23 سنة) خطة ظهير ايسر وسبق ان تمت دعوته للمشاركة في مباريات للمنتخب التونسي في نوفمبر الماضي .
كما سبق له ان لعب ضمن المنتخب الوطني للاصاغر .

واضاف النادي ان لاعبه الدولي التونسي دراغر سيسافر الى تونس بداية الشهر المقبل للمشاركة في مقابلات ودية للمنتخب التونسي استعدادًا لنهائيات كأس امم إفريقيا.


وينتظر ان يتم الاعلان في الايام القريبة المقبلة عن قائمة اللاعبين المدعووين للمشاركة في تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كاس امم افريقيا.

كما افاد النادي الالماني ان لاعبه النيجيري الظهير الايسر جميلو كولينز تمت دعوته للمشاركة في تحضيرات منتخب بلاده لكاس الامم الافريقية حيث سيخوض منتخب نيجيريا مقابلتين وديتين مع زيمبابوي (8 جوان ) والسنغال (16 جوان).

  
  
     
  
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