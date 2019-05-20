حمدي الحرباوي افضل هداف في البطولة البجليكية هذا الموسم

Lundi 20 Mai 2019
وات - توج المهاجم الدولي التونسي حمدي الحرباوي بلقب افضل هداف في البطولة البلجيكية الممتازة للموسم الرياضي 2018-2019 بتسجيله 25 هدفا مع فريقه زولت فارغيم.
وتقدم الحرباوي على كل من التنزاني مبوانا ساماتا (نادي جنك) الذي سجل 23 هدفا والكرواتي ايفان سانتيني (اندرلخت) ب16 هدفا.
وهو اللقب الثاني على التوالي للحرباوي بعد تتويج الموسم الماضي 2017-2018.
وتقدم الحرباوي على كل من التنزاني مبوانا ساماتا (نادي جنك) الذي سجل 23 هدفا والكرواتي ايفان سانتيني (اندرلخت) ب16 هدفا.
وهو اللقب الثاني على التوالي للحرباوي بعد تتويج الموسم الماضي 2017-2018.
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