موسيقى الجاز تفتتح ليالي الصالحية بالمدينة العتيقة بالعاصمة

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- على إيقاعات موسيقى الجاز، افتتحت، ليلة امس السبت، الدورة الرابعة لليالي الصالحية، التي ينظمها المركز الوطني للاتصال الثقافي بمقره بالمدينة العتيقة بالعاصمة.وأحيى حفل الافتتاح الفنان الموسيقي، فوزي الشكيلي، بعرض حمل عنوان "مشروع العائلة" ورافقه فيه ابناه مهدي الشكيلي على آلة "الباتري" وسلمى الشكيلي عازفة البيانو، بالإضافة إلى العازف الشاب أمين العايدي على "الكنترباص"، وهو فرنسي من أصول عراقية.ودام العرض 50 دقيقة، قدمت خلالها المجموعة الموسيقية تسعة مقاطع على إيقاعات الجاز، وقد أدخل على بعضها الفنان فوزي الشكيلي ألحان آلة العود ليضفي عليها طابعا تونسيا، ويعبر فيها عن قضايا محورية إنسانية متصلة بالحريات والعدالة والمساواة.وتتواصل عروض الدورة الرابعة لليالي الصالحية إلى يوم 28 ماي 2019، إذ سيكون روّاد هذا الفضاء، الكائن بنهج سيدي بن عروس في المدينة العتيقة، على موعد مع أنماط موسيقية متنوعة ومسامرات شعرية وحلقات نقاش.ويسهر الجمهور هذه الليلة مع الفنان الملتزم ياسر الجرادي، ثم سيكون الموعد في سهرة 20 ماي مع عرض "ومن النّوى" للثنائي محمد علي شبيل وجهاد الخميري.ويقدّم حاتم القروي عرض سلام بعنوان "باسبور" يوم 21 ماي، يليه في السهرة الموالية عرض "دندري" لمحمد الخشناوي.وخصص منظمو هذه التظاهرة الرمضانية سهرة 23 ماي للشعر، سيؤثثها الشاعران آدم فتحي وفاطمة بن فضيلة، يصاحبهما في الغزف الموسيقي جمال الشابي.ويحيي مغني الراب، بيرم الكيلاني الملقب بـ"بنديرمان"، سهرة 24 ماي، بعرض شعبي "أكوستيك".ثمّ سيكون الموعد في السهرة الموالية مع الثنائي روضة عبد الله ومنى شطورو.ويستقبل فضاء المهرجان يوم 26 ماي فريق عمل مسلسل "المايسترو" الذي تبثه القناة الوطنية الأولى، وستفتح السهرة باب النقاش للحديث عن الدراما التونسية.ويسهر الجمهور يوم 27 ماي مع الثنائي طارق معتوق ومحمد الهرماسي اللذين يقدمان عرضا موسيقيا على آلة الساكسوفون.ويسدل الستار على الدورة الرابعة لليالي الصالحية يوم 28 ماي بعرض "وديدة" لمعتصم الأمير.وتنطلق جميع السهرات على الساعة العاشرة ليلا.