Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ismaooni  

تيكا التركية توزع طرودا رمضانية على 300 عائلة تونسية

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
الأناضول - مدنين (تونس) / هيثم المحضي - وزعت "الوكالة التركية للتعاون والتنسيق" (تيكا)، الجمعة، طرودا غذائية كمساعدات رمضانية على 300 عائلة بمحافظة مدنين، جنوبي تونس، بالتعاون مع "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي" (حكومي).

وتمّ توزيع هذه المساعدات على عائلات فقيرة في 4 مدن بالمحافظة هي: سيدي مخلوف وبني خداش ومدنين الجنوبية ومدنين الشمالية .


وفي تصريح لمراسل "الأناضول"، قال كاظم قره بجق، المنسق في تيكا: "جئنا اليوم إلى مدنين محمّلين بسلام الشعب التركي، وأردنا أن نتقاسم فرحة شهر رمضان مع إخوتنا التونسيين".

وأضاف: "وزعنا اليوم مساعدات في شكل طرود غذائية على 300 عائلة في مدنين".

وأوضح قره بجق: "لا يقتصر عملنا في تيكا على توزيع المساعدات الغذائية فقط؛ فنحن نعمل على المشاريع التنموية بالأساس، وما قمنا به اليوم هو جزء بسيط من عملنا في تونس".

بدوره، اعتبر المنصف المقدميني، مسؤول التضامن الاجتماعي بمحافظة مدنين، أن التعاون بين تيكا والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي هو بمثابة تعاون بين بلدين شقيقين .

وتابع في حديثه للأناضول: "يعتبر هذا أول تعامل يجمعنا مع تيكا في مدنين، ونأمل أن يتواصل في المرات القادمة لما فيه من أهمية".

  
  
     
  
festival-3eb6dd166ef64b256df9727815b9b49f-2019-05-18 17:57:09






0 de 0 commentaires pour l'article 182555



En continu

السبت 18 ماي 2019 | 13 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:24 16:05 12:23 05:09 03:23
21°
 20° % 46 :الرطــوبة
تونــس 16°
6.2 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
20°-1622°-1524°-1527°-1721°-14
  • Avoirs en devises
    13350,3

  • (17 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34392 DT        1$ =2,98285 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mai)   842,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558200983|182555 687|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires