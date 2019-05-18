تيكا التركية توزع طرودا رمضانية على 300 عائلة تونسية

Samedi 18 Mai 2019
الأناضول - مدنين (تونس) / هيثم المحضي - وزعت "الوكالة التركية للتعاون والتنسيق" (تيكا)، الجمعة، طرودا غذائية كمساعدات رمضانية على 300 عائلة بمحافظة مدنين، جنوبي تونس، بالتعاون مع "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي" (حكومي).
وتمّ توزيع هذه المساعدات على عائلات فقيرة في 4 مدن بالمحافظة هي: سيدي مخلوف وبني خداش ومدنين الجنوبية ومدنين الشمالية .
وفي تصريح لمراسل "الأناضول"، قال كاظم قره بجق، المنسق في تيكا: "جئنا اليوم إلى مدنين محمّلين بسلام الشعب التركي، وأردنا أن نتقاسم فرحة شهر رمضان مع إخوتنا التونسيين".
وأضاف: "وزعنا اليوم مساعدات في شكل طرود غذائية على 300 عائلة في مدنين".
وأوضح قره بجق: "لا يقتصر عملنا في تيكا على توزيع المساعدات الغذائية فقط؛ فنحن نعمل على المشاريع التنموية بالأساس، وما قمنا به اليوم هو جزء بسيط من عملنا في تونس".
بدوره، اعتبر المنصف المقدميني، مسؤول التضامن الاجتماعي بمحافظة مدنين، أن التعاون بين تيكا والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي هو بمثابة تعاون بين بلدين شقيقين .
وتابع في حديثه للأناضول: "يعتبر هذا أول تعامل يجمعنا مع تيكا في مدنين، ونأمل أن يتواصل في المرات القادمة لما فيه من أهمية".
وتمّ توزيع هذه المساعدات على عائلات فقيرة في 4 مدن بالمحافظة هي: سيدي مخلوف وبني خداش ومدنين الجنوبية ومدنين الشمالية .
وفي تصريح لمراسل "الأناضول"، قال كاظم قره بجق، المنسق في تيكا: "جئنا اليوم إلى مدنين محمّلين بسلام الشعب التركي، وأردنا أن نتقاسم فرحة شهر رمضان مع إخوتنا التونسيين".
وأضاف: "وزعنا اليوم مساعدات في شكل طرود غذائية على 300 عائلة في مدنين".
وأوضح قره بجق: "لا يقتصر عملنا في تيكا على توزيع المساعدات الغذائية فقط؛ فنحن نعمل على المشاريع التنموية بالأساس، وما قمنا به اليوم هو جزء بسيط من عملنا في تونس".
بدوره، اعتبر المنصف المقدميني، مسؤول التضامن الاجتماعي بمحافظة مدنين، أن التعاون بين تيكا والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي هو بمثابة تعاون بين بلدين شقيقين .
وتابع في حديثه للأناضول: "يعتبر هذا أول تعامل يجمعنا مع تيكا في مدنين، ونأمل أن يتواصل في المرات القادمة لما فيه من أهمية".
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Par:slimene (France )
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