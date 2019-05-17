الرابطة 1 - الترجي لحسم اللقب والنجم للابقاء على عنصر التشويق

Vendredi 17 Mai 2019



وات

- تطوي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم غدا السبت جولتها الثانية والعشرين التي تشتمل على قمة تقليدية مسرحها ملعب سوسة الاولمبي بين النجم الساحلي الثاني والترجي الرياضي المتصدر.ولئن يسير ترجي العاصمة نحو الاحتفاظ بلقبه للموسم الثالث على التوالي بثبات حيث يتقدم على ملاحقيه المباشرين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي بتسع نقاط كاملة فان كلاسيكو الغد يبقى على غاية من الاهمية لابناء الفني الفرنسي روجي لومار خصوصا في سباق الحصول على المرتبة الثانية المؤهلة الى رابطة الابطال الافريقية.وسيسعى فريق جوهرة الساحل الى استغلال فرصة الظهور على ارضه وامام جمهوره من اجل تحقيق فوز الثالث على التوالي في البطولة والاول على منافسه منذ ديسمبر 2015 (3-0 في سوسة) فيما سيعمل فريق باب سويقة على مواصلة سلسة نتائجه الايجابية وتحقيق انتصار سابع على التوالي من اجل متابعة حملة الدفاع عن لقبه بثبات.وستكون هذه القمة التقليدية فرصة هامة لابناء الشعباني لتطبيق بعض الرسوم الفنية قبل اسبوع من خوض ذهاب نهائي كاس رابطة الابطال ضد الوداد الرياضي في المغرب.ويحل النادي الصفاقسي الذي يتقاسم المركز الثاني مع النجم الساحلي ضيفا على نادي حمام الانف صاحب المركز الاخير في لقاء لا خيار فيه لنادي الضاحية الجنوبية الا الفوز للابقاء على امل البقاء فيما يتطلع نادي عاصمة الجنوب الى الخروج بنقاط الفوز لضمان اوفر الحظوظ لانهاء السباق في المرتبة الثانية.وسيتواصل الحوار عن بعد بين كل من النجم الساحلي والنادي الصفاقسي في انتظار المواجهة المباشرة بينهما يوم الاربعاء القادم بملعب الطيب المهيري بصفاقس علما وان مباراة الذهاب التي اقيمت بسوسة انتهت بالتعادل (1-1).وتنتظر مستقبل قابس صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة مهمة صعبة خارج الديار لما يواجه الاتحاد المنستيري الثامن ب23 نقطة الذي سيعمل على ايقاف نزيف النقاط وتفادي هزيمة ثالثة على التوالي في البطولة في سعيه من اجل الاطمئنان نهائيا على مكانه ضمن اندية النخبة.ويتطلع فريق الجليزة من جهته وتحت قيادة مدربه الجديد الهادي المقراني الذي خلف قيس الزواغي الى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تفوقه في الجولة الماضية على النادي الافريقي بثنائية نظيفة ومواصلة مرحلة الانقاذ من النزول الى الرابطة الثانية.وسيحظى الملعب القابسي الذي يحتل المركز الثاني عشر ب19 نقطة من ناحيته باسبقية الميدان والجمهور عندما يستضيف اتحاد بنقردان الذي يتقاسم المركز الرابع مع النادي البنزرتي ب31 نقطة.ورغم عامل الميدان فان المهمة لن تكون سهلة لفريق الستيدة باعتبار وان منافسه يمر بفترة ايجابية عقب فوزه في الجولات الاربع الاخيرة والساعي الى انهاء الموسم في المركز الرابع الذي قد يخول له المشاركة في احدى المسابقات الخارجية.كما سيكون نجم المتلوي المهدد بدوره بالنزول امام تنقل صعب الى القيروان لمواجهة الشبيبة المحلية التي ما زالت وضعيتها غير مريحة وسيكون هدفها الفوز لتدعيم موقعها في المنطقة الدافئة.ويستضيف الملعب التونسي النادي البنزرتي في لقاء يتطلع فيه فريق باردو الى الخروج بنقاط الفوز للابتعاد اكثر عن الفرق المهددة بالنزول فيما سيسعى نادي عاصمة الجلاء الى وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية بعد ان مني بست هزائم متتالية.ويبدو لقاء النادي الافريقي واتحاد تطاوين بالملعب الاولمبي بالمنزه دون حضور الجمهور خاليا من اي رهان باعتبار وضعية الفريقين في الترتيب حيث يحتل الافارقة المركز السابع ب28 نقطة فيما يحتل اتحاد تطاوين المركز السادس ب29 نقطة لكن بالرغم من ذلك فان كل فريق سيبحث عن الفوز من اجل تحسين ترتيبه الحالي.