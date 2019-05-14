ادانات عربية وإسلامية لاستهداف محطتي ضخ نفط بالسعودية

Mardi 14 Mai 2019



الأناضول

أدانت دول عربية، ومنظمتان عربية وإسلامية، الثلاثاء، استهداف الحوثيين محطتي ضخ نفط بالسعودية.جاء ذلك وفق بيانات منفصلة، عقب إعلان السعودية تعرض محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم طائرات دون طيار مفخخة "درون".وأدانت مصر في بيان للخارجية الحادث، مؤكدة "التنسيق على أعلى مستوى مع المملكة من أجل مواجهة كافة التهديدات المستهدِفة أمنهما القومي".وفي ذات السياق، اعتبر الأردن في بيان للخارجية، أن استهداف أمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة.كما أدانت الإمارات في بيان، الهجوم على محطتي ضخ بترول بالرياض، واعتبرته "دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية، والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار".بدورها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامنها بقوة مع المملكة "ضد كل من يحاول تهديد أمنها، أو المس من مصالحها واستقرار شعبها".ودعت البحرين إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول، تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة".فيما قال مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن بلاده تستنكر وتدين بأشد العبارات الھجوم الإرھابي على محطتي ضخ النفط بالسعودية.وأوضح أن الكويت تدعم كافة الإجراءات التي تتخذھا السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارھا.كما أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في بيان، الهجوم، واعتبر أنه "يؤكد نيّة من يقفون وراءه بضرب أمن الخليج العربي واستقرار الاقتصاد العالمي".بدورها، أدانت كتلة "المستقبل" في البرلمان اللبناني، الهجوم، واستنكرت عملية "التخريب" التي استهدفت 4 سفن قبالة المياه الإقليمية للإمارات.وفي سياق متصل، أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات، في بيان، هجوما استهدف محطتي ضخ النفط بالسعودية.وأكدت أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة والأمن الدولي والاقتصاد العالمي.وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بأشد العبارات "هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مصالح الدول، وإمدادات النفط العالمية، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان".وأدان الأزهر بشدة استهداف المحطتين، مؤكدا، في بيان، أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار المملكة، أعمال إجرامية بغيضة ترفضها الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية".وعبرت الحكومة اليمنية، في بيان، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الارهابي، لافتة إلى أن "هذه الأعمال الإرهابية تهديد خطير لأمن المنطقة، وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي".ودعت إلى "ضرورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير، وحماية مصادر الطاقة في العالم، وخطوط الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق باب المندب".وأعربت تونس عن إدانتها لاستهداف محطتي ضخّ أرامكو، في بيان لوزارة الخارجية، أكدت خلاله تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها.وعبرت جيبوتي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي ينطوي على تهديد خطير لاستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة.وأكدت تضامنها التام مع الرياض ضد كل من يحاول النيل من أمن المملكة أو المساس بمصالحها.وأدان البرلمان العربي العمل الإرهابي الذي وصفه بـ"الجبان"، مطالبا بـ"موقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين".وعبّر تضامنه مع المملكة ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.وأعلن السودان رفضه الكامل لاستهداف أمن واستقرار وموارد المملكة السعودية.وأعرب، في بيان للخارجية، عن كامل تضامنه ودعمه للسعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي.يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.والإثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.