مادورو: جميع قادة الجيش في فنزويلا أظهروا ولاءً تاماً

Mardi 30 Avril 2019



الأناضول



خوان غوايدو Photo Rafael Briceno /AA

- مصطفى كامل - قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إن "جميع قادة الجيش بالبلاد أعلنوا ولاءهم الكامل للدستور والوطن".وأضاف مادورو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه "تحدث مع القادة العسكريين وأظهروا ولاءً تامًا".ودعا الرئيس الفنزويلي أنصاره إلى "الاحتشاد حتى النصر في وجه المحاولة الأخيرة من جانب زعيم المعارضة خوان غوايدو للاستيلاء على السلطة".وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين بالسلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.وكان إلى جوار غوايدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام، خورخي رودريغيز، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.وقالت وسائل إعلام غربية، إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون الزي العسكري قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.