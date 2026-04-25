أبرز الأحداث السياسية في تونس (18 – 24 أفريل 2026)

فيما يلي أبرز الأحداث السياسية التي واكبتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال الأسبوع المنقضي (من 18 إلى 24 أفريل 2026)، حسب ترتيبها الزمني:* إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على موكب الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد قوات الأمن الداخلي بقصر قرطاج.* تأكيد رئيس الجمهورية أن تونس تعيش مرحلة مفصلية في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمن.* دعوة وزيري الداخلية والعدل قوات الأمن إلى مواصلة العمل باحترافية في إطار احترام القانون.* وضع إكليل من الزهور ترحماً على أرواح شهداء الأمن والحرس الوطني.* إحياء ولاية تونس للذكرى الـ70 لعيد قوات الأمن الداخلي.* توضيح من رئاسة الحكومة بشأن مناظرات إعادة توظيف أعوان الدولة.* تنظيم ملتقى تكويني بالمدرسة الوطنية للإدارة حول دور الرقابة في تحسين الأداء العمومي.* تنظيم يوم قنصلي بمدينة روان الفرنسية لفائدة الجالية التونسية.* وفاة وزير الداخلية الأسبق إدريس قيقة.* مشاركة وزير الخارجية في منتدى داكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا.* مشاركة وفد من مجلس نواب الشعب في أشغال الاتحاد البرلماني الدولي.* تحذير نقابة الصحفيين من مخاطر الخطاب العنصري.* تدشين مصحة إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالرابطة.* مشاورات تونسية يونانية لتعزيز التعاون الاقتصادي.* مشاركة هيئة الانتخابات في معرض تونس الدولي للكتاب.* افتتاح دورة تكوينية لقادة البعثات الأممية.* تنظيم حفل ترقيات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.* لقاءات دبلوماسية لوزير الخارجية في السنغال.* جلسة استماع برلمانية حول مقترح قانون الإطارات المسجدية.* إشادة السفير الفلسطيني بدور تونس في دعم القضية الفلسطينية.* لقاء تشاوري ببلدية تونس حول استراتيجية الغذاء.* لقاءات دبلوماسية لوزير الخارجية على هامش منتدى داكار.* دعوة مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته.* جلسة عمل بولاية تونس لمتابعة اعتمادات التنمية.* تأكيد دعم دور المرأة في السلم والأمن.* أنشطة لوزارة الدفاع لفائدة مستشاري التوجيه.* نعي الإعلامي منير المنستيري.* جلسة عمل ببلدية تونس لمتابعة المشاريع البلدية.* تقديم وزارة الداخلية لخريطة الوصول إلى ملعب رادس.* تأكيد وزير الدفاع على تطوير منظومة التكوين العسكري.* تحيين برامج التكوين بمدرسة الطيران ببرج العامري.* زيارة ميدانية لمستشاري التوجيه إلى مدرسة الطيران.* إشراف رئيس الجمهورية على افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب.* توضيح مجلس الصحافة لمجالات تدخله.* إطلاق خدمة استخراج بطاقات التعريف بسفارة تونس بلندن.* لقاءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع بولونيا.* إعلان ترقية الشهيد خليل القضقاضي.* برمجة جلسات عامة بمجلس نواب الشعب وإحالة أسئلة للحكومة.* مشاركة وزارة الدفاع في معرض الكتاب.* تطورات في ملف “أسطول الصمود”.* لقاءات دبلوماسية مع دول شمال أوروبا.* زيارة ميدانية لوفد برلماني إلى سيدي بوزيد.* تأكيد رئيس الجمهورية على دور تونس الثقافي والإعلان عن مجلس أعلى للتربية والتعليم.* نشر القائمة الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية.* إمضاء اتفاقية لتعزيز خدمات الحماية المدنية بالصخيرة.* أنشطة تفاعلية لهيئة الانتخابات ضمن معرض الكتاب.* نعي الصحفي نور الدين طبقة.* جلسة برلمانية حول قضايا المخدرات.* الإذن بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني.* لقاءات دبلوماسية مع أذربيجان.* اختتام الأيام الإعلامية لوزارة الدفاع.* تأكيد حسن تأطير الحجيج لموسم الحج.* إعلان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعليق نشاطها مؤقتًا.