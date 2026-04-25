أبرز الأحداث السياسية في تونس (18 – 24 أفريل 2026)
فيما يلي أبرز الأحداث السياسية التي واكبتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال الأسبوع المنقضي (من 18 إلى 24 أفريل 2026)، حسب ترتيبها الزمني:
18 أفريل* إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على موكب الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد قوات الأمن الداخلي بقصر قرطاج.
* تأكيد رئيس الجمهورية أن تونس تعيش مرحلة مفصلية في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمن.
* دعوة وزيري الداخلية والعدل قوات الأمن إلى مواصلة العمل باحترافية في إطار احترام القانون.
* وضع إكليل من الزهور ترحماً على أرواح شهداء الأمن والحرس الوطني.
* إحياء ولاية تونس للذكرى الـ70 لعيد قوات الأمن الداخلي.
* توضيح من رئاسة الحكومة بشأن مناظرات إعادة توظيف أعوان الدولة.
19 أفريل* تنظيم ملتقى تكويني بالمدرسة الوطنية للإدارة حول دور الرقابة في تحسين الأداء العمومي.
* تنظيم يوم قنصلي بمدينة روان الفرنسية لفائدة الجالية التونسية.
* وفاة وزير الداخلية الأسبق إدريس قيقة.
* مشاركة وزير الخارجية في منتدى داكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا.
20 أفريل* مشاركة وفد من مجلس نواب الشعب في أشغال الاتحاد البرلماني الدولي.
* تحذير نقابة الصحفيين من مخاطر الخطاب العنصري.
* تدشين مصحة إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالرابطة.
* مشاورات تونسية يونانية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
* مشاركة هيئة الانتخابات في معرض تونس الدولي للكتاب.
* افتتاح دورة تكوينية لقادة البعثات الأممية.
* تنظيم حفل ترقيات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
* لقاءات دبلوماسية لوزير الخارجية في السنغال.
21 أفريل* جلسة استماع برلمانية حول مقترح قانون الإطارات المسجدية.
* إشادة السفير الفلسطيني بدور تونس في دعم القضية الفلسطينية.
* لقاء تشاوري ببلدية تونس حول استراتيجية الغذاء.
* لقاءات دبلوماسية لوزير الخارجية على هامش منتدى داكار.
* دعوة مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته.
* جلسة عمل بولاية تونس لمتابعة اعتمادات التنمية.
* تأكيد دعم دور المرأة في السلم والأمن.
* أنشطة لوزارة الدفاع لفائدة مستشاري التوجيه.
* نعي الإعلامي منير المنستيري.
22 أفريل* جلسة عمل ببلدية تونس لمتابعة المشاريع البلدية.
* تقديم وزارة الداخلية لخريطة الوصول إلى ملعب رادس.
* تأكيد وزير الدفاع على تطوير منظومة التكوين العسكري.
* تحيين برامج التكوين بمدرسة الطيران ببرج العامري.
* زيارة ميدانية لمستشاري التوجيه إلى مدرسة الطيران.
23 أفريل* إشراف رئيس الجمهورية على افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب.
* توضيح مجلس الصحافة لمجالات تدخله.
* إطلاق خدمة استخراج بطاقات التعريف بسفارة تونس بلندن.
* لقاءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع بولونيا.
* إعلان ترقية الشهيد خليل القضقاضي.
* برمجة جلسات عامة بمجلس نواب الشعب وإحالة أسئلة للحكومة.
* مشاركة وزارة الدفاع في معرض الكتاب.
* تطورات في ملف “أسطول الصمود”.
* لقاءات دبلوماسية مع دول شمال أوروبا.
* زيارة ميدانية لوفد برلماني إلى سيدي بوزيد.
24 أفريل* تأكيد رئيس الجمهورية على دور تونس الثقافي والإعلان عن مجلس أعلى للتربية والتعليم.
* نشر القائمة الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية.
* إمضاء اتفاقية لتعزيز خدمات الحماية المدنية بالصخيرة.
* أنشطة تفاعلية لهيئة الانتخابات ضمن معرض الكتاب.
* نعي الصحفي نور الدين طبقة.
* جلسة برلمانية حول قضايا المخدرات.
* الإذن بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني.
* لقاءات دبلوماسية مع أذربيجان.
* اختتام الأيام الإعلامية لوزارة الدفاع.
* تأكيد حسن تأطير الحجيج لموسم الحج.
* إعلان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعليق نشاطها مؤقتًا.
