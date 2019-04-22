مستقبل سليمان يخصص مداخيل مباراة الجولة الاخيرة للرابطة الثانية لعلاج شخصين مريضين

Lundi 22 Avril 2019



وات

- اعلنت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بسليمان انه سيتم تخصيص مداخيل المباراة التي ستجمع الفريق بأمل جربة يوم السبت 4 ماي القادم لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للمساهمة في علاج شخصين مريضين (طفل وشابة).واوضح الفريق على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تقرر عدم إعتماد الإشتراكات لمواكبة المباراة داعيا جماهيره الى الإقبال بكثافة على إقتناء التذاكر من اجل مساعدة عائلتي المريضين.وللاشارة فان مستقبل سليمان يتصدر ترتيب المجموعة الاولى برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر الاولمبي الباجي (42 نقطة).وهو بحاجة لنقطة وحيدة من مباراته في الجولة الاخيرة عندما يستقبل امل جربة ميدون ليضمن الصعود الى الرابطة الاولى.