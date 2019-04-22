مستقبل سليمان يخصص مداخيل مباراة الجولة الاخيرة للرابطة الثانية لعلاج شخصين مريضين

Lundi 22 Avril 2019
وات - اعلنت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بسليمان انه سيتم تخصيص مداخيل المباراة التي ستجمع الفريق بأمل جربة يوم السبت 4 ماي القادم لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للمساهمة في علاج شخصين مريضين (طفل وشابة).
واوضح الفريق على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تقرر عدم إعتماد الإشتراكات لمواكبة المباراة داعيا جماهيره الى الإقبال بكثافة على إقتناء التذاكر من اجل مساعدة عائلتي المريضين.
وللاشارة فان مستقبل سليمان يتصدر ترتيب المجموعة الاولى برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر الاولمبي الباجي (42 نقطة).
وهو بحاجة لنقطة وحيدة من مباراته في الجولة الاخيرة عندما يستقبل امل جربة ميدون ليضمن الصعود الى الرابطة الاولى.
واوضح الفريق على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تقرر عدم إعتماد الإشتراكات لمواكبة المباراة داعيا جماهيره الى الإقبال بكثافة على إقتناء التذاكر من اجل مساعدة عائلتي المريضين.
وللاشارة فان مستقبل سليمان يتصدر ترتيب المجموعة الاولى برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر الاولمبي الباجي (42 نقطة).
وهو بحاجة لنقطة وحيدة من مباراته في الجولة الاخيرة عندما يستقبل امل جربة ميدون ليضمن الصعود الى الرابطة الاولى.
En continu
- 00:36 تونس و أبرهة الأشرم..
- Hier 23:33 قفصة : العثور على جثة بجبل عرباطة
- Hier 21:29 قفصة: تسجيل رجة ارضية بالقطار
- Hier 18:22 هل بدأ التعاون بين قرطاج+ و قناة التاسعة
- Hier 16:57 توزيع المهام في نداء تونس (مؤتمرالمنستير)
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:36
|04:01
|
25°
|25°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|25°-12
|23°-14
|30°-14
|25°-15
|23°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 962) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 51 016) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 50 808) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 526) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 46 247) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 45 715) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 529) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 43 972) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 418) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 110) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 516) عبير موسى امام القضاء
( 37 446) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 905) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 946) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 871) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 071) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 783) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 757) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 085) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 821) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:karimyousef (France )
Sur: مبروك كورشيد: ''خطب الجمعة '' في المساجد تخدم النهضة وهي أخطر على تونس من الفساد المالي