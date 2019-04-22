كاس الاتحاد الافريقي - النجم الساحلي من اجل تاكيد اسبقية الذهاب والتاهل بامتياز الى المربع الذهبي

Lundi 22 Avril 2019



وات

- يسعى النجم الساحلي المتوج بالبطولة العربية للاندية الخميس الماضي الى مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية وكسب ورقة التاهل الى المربع الذهبي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عندما يلاقي غدا الثلاثاء بملعب الجيش بالسويس (س 17 بتوقيت تونس) الهلال السوداني في اياب الدور ربع النهائي. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق جوهرة الساحل (3-1).وكان الاتحاد الافريقي نقل هذه المباراة من السودان الى مصر لاسباب امنية.وسيعمل فريق جوهرة الساحل، الذي تحول مباشرة من الامارات الى مصر تجنبا لمزيد ارهاق اللاعبين في هذه الفترة التي يعيش فيها الفريق ماراطونا من المقابلات بسبب الالتزامات المتعددة محليا وقاريا واقليميا، على تحقيق فوز جديد على منافسه الهلال السوداني للترشح بامتياز الى المربع الذهبي ومواصلة طريقه بكل ثقة في النفس نحو التتويج الخامس بهذه المسابقة القارية بعد فوزه باللقب سنوات 1995 و1999 (النسخة القديمة) و2006 و2015.وبعد الاداء البطولي المقدم في نهائي كاس العرب للاندية الابطال ضد الهلال السعودي سيحاول زملاء عمار الجمل مواصلة اللعب بنفس الجدية والحماس من اجل المحافظة على ديناميكية الفوز ومتابعة سلسلة نتائجهم الايجابية.وسيعمل الفني الفرنسي روجي لومار كعادته على اختيار افضل تشكيلة وانجع طريقة تكتيكية من اجل التوقيع بصفة رسمية على تاشيرة العبور الى الدور نصف النهائي بعد الاسبقية المحققة في الذهاب بسوسة.وستسجل تشكيلة النجم الساحلي غدا غياب متوسط الميدان محمد امين بن عمر بسبب الاصابة.ومن جهته سيراهن الهلال السوداني الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي على ورقة الهجوم من اجل تدارك تاخره وقلب المعطيات لفائدته الا ان الامر يبدو صعب المنال باعتبار وان الفريق السوداني مطالب بتسجيل هدفين دون قبول اي هدف من اجل الترشح الى الدور الموالي الى جانب خبرة لاعبي النجم الساحلي واطاره الفني بمثل هذه المقابلات الهامة.كما ان حاجة الفريق السوداني الى التسجيل من شانها ان تساعد فريق جوهرة الساحل على ايجاد الثغرات والمساحات في دفاع منافسه والتي يتعين على رفاق كريم العريبي استغلالها على الوجه الامثل من تحقيق انتصار جديد في هذه المسابقة القارية.ويذكر انه في صورة تاهل النجم الساحلي الى الدور الموالي فانه سيواجه الزمالك المصري الاحد القادم ذهابا في برج العرب بالاسكندرية على ان يقام لقاء الاياب يوم 5 ماي بسوسة.وسيدير مباراة الغد التي ستنطلق على السادسة مساء بالتوقيت المحلي والخامسة بتوقيت تونس الحكم المصري محمود البنا.