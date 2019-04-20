الجزائر.. التحقيق مع أويحي ووزير المالية في قضايا ''فساد''

Samedi 20 Avril 2019



الأناضول

أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي، السبت، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا "فساد".وأشار المصدر إلى أن محكمة "سيدي امحمد" (بالعاصمة) استدعت السبت كلا من "أويحي" و"لوكال"، في تهم بـ"تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة".ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.وشغل "أويحيى" رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019.يشار إلى أن "لوكال" كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة "نور الدين بدوي" (تولت في مارس الماضي).