الجزائر.. التحقيق مع أويحي ووزير المالية في قضايا ''فساد''

Samedi 20 Avril 2019
الأناضول - الجزائر / حسان جبريل - التلفزيون الحكومي كشف عن استدعاء القضاء للوزير "محمد لوكال" ورئيس الوزراء السابق "أحمد أويحيى"
أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي، السبت، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا "فساد".
وأشار المصدر إلى أن محكمة "سيدي امحمد" (بالعاصمة) استدعت السبت كلا من "أويحي" و"لوكال"، في تهم بـ"تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة".
ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.
وشغل "أويحيى" رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019.
يشار إلى أن "لوكال" كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة "نور الدين بدوي" (تولت في مارس الماضي).
أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي، السبت، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا "فساد".
وأشار المصدر إلى أن محكمة "سيدي امحمد" (بالعاصمة) استدعت السبت كلا من "أويحي" و"لوكال"، في تهم بـ"تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة".
ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.
وشغل "أويحيى" رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019.
يشار إلى أن "لوكال" كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة "نور الدين بدوي" (تولت في مارس الماضي).
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Par:MedTunisie ( )
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