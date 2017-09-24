المنتخب التونسي لكرة القدم في تربص بطبرقة بداية من الثلاثاء القادم بمشاركة اللاعبين المحليين

واورد الموقع الرسمي للجامعة اليوم الاحد انه "بالتنسيق بين المكتب الجامعي والمدرب الوطني تقرر اجراء تربص مغلق للمنتخب الوطني يضم اللاعبين المحليين فقط بداية من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري بمدينة طبرقة".
وسيتم نشر قائمة اللاعبين المدعوين غدا الاثنين عند منتصف النهار على الموقع الرسمي للجامعة.
واضافت الجامعة انه مباشرة بعد الاعلان عن قائمة اللاعبين "ستجتمع اللجنة الفيدرالية للبطولة والكاس لتحديد مباريات الجولة السادسة المبرمجة في نهاية الاسبوع والتي سوف يقع تأجيلها وفق قائمة اللاعبين المدعويين وذلك بالتنسيق مع الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والأندية المعنية ".
Publié le:2017-09-24 17:51:05
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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