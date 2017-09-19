لأول مرة.. لقاء علني بين السيسي ونتنياهو

ورحب الرئيس المصري بنتنياهو وشكره على اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة في الفندق الذي نزل فيه السيسي. وقال الجانب المصري إن اللقاء تناول سبل تجديد عملية السلام مع الفلسطينيين، وأن الرئيس المصري أبدى استعداده لتقديم المساعدة من أجل إعادة الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى طاولة المفاوضات. ومن
ومن الجانب الإسرائيلي جاء أن نتنياهو أعرب عن تقديره للدور الذي تعلبه مصر بقيادة السيسي في الشرق الأوسط، لا سيما في محاربة الإرهاب والمحافظة على الاستقرار في المنطقة.
وكتب معلقون إسرائيليون أن اللقاء بين الزعيمين يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية الإسرائيلية التي تحسنت على نحو كبير منذ تولي السيسي الحكم في مصر.
Publié le:2017-09-19 18:05:40
Par:machmoumelfol (Tunisia ) Par Mobile
Sur: قطر تدعم الاقتصاد التونسي بمليار و250 مليون دولار