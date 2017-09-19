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لأول مرة.. لقاء علني بين السيسي ونتنياهو

Mardi 19 Septembre 2017
وكالات - التقى رئيس حكومة االاحتلال بنيامين نتنياهو، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيويورك، على هامش جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في لقاء اتسم بأجواء ساخنة. وهذا أول لقاء للزعمين منذ تسلم السيسي الحكم في مصر عام 2014. ولفت انتباه المتابعين الإسرائيليين للقاء الذي حفل بالابتسامات أن العلم الإسرائيلي لم ينصب إلى جانب المصري خلال اللقاء.

ورحب الرئيس المصري بنتنياهو وشكره على اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة في الفندق الذي نزل فيه السيسي. وقال الجانب المصري إن اللقاء تناول سبل تجديد عملية السلام مع الفلسطينيين، وأن الرئيس المصري أبدى استعداده لتقديم المساعدة من أجل إعادة الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى طاولة المفاوضات. ومن

ومن الجانب الإسرائيلي جاء أن نتنياهو أعرب عن تقديره للدور الذي تعلبه مصر بقيادة السيسي في الشرق الأوسط، لا سيما في محاربة الإرهاب والمحافظة على الاستقرار في المنطقة.


وكتب معلقون إسرائيليون أن اللقاء بين الزعيمين يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية الإسرائيلية التي تحسنت على نحو كبير منذ تولي السيسي الحكم في مصر.


Publié le:2017-09-19 18:05:40

  
  
  
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 147919

Mandhouj  (France)  |Mardi 19 Septembre 2017 à 18h 45m |           
ثم القاء ليس الأول .. هو الأول أمام الاعلام ...

السيسي كم مرة زار خالته التي هي نائبة في الكنيست الاسرائيلي .. صلة رحم ! هذا شيء طبيعي .

و ضيفا الزيارة كانا دائما بن يمين و رئيس إسرائيل ... يشربوا الشاي بالنعناع في دار خالة السيسي .

Mandhouj  (France)  |Mardi 19 Septembre 2017 à 18h 41m |           
@Amir1 ()
إلي زارو هو مسيلمة الكذاب ...

Amir1  ()  |Mardi 19 Septembre 2017 à 18h 21m |           
هذا الذي ولد ساجدا فابتسم لمن حوله...وزاره الرشول في المنام

Amir1  ()  |Mardi 19 Septembre 2017 à 18h 15m |           
ودإي يا مزيكا



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