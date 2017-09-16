النقابة العامة للثقافة تطالب بإدماج جميع المنشطين الثقافيين المتعاقدين دون استثناء

وأوضح كاتب عام النقابة العامة للثقافة مفتاح وناسي في تصريح لـ (وات) صباح اليوم السبت، أّن اللجنة الإدارية المتناصفة عدلت عن إدماج المنشطين من خريجي المعاهد العليا كالموسيقى والمسرح والفنون الجميلة، وأعلنت اعتزامها إدماج المنشطين من خريجي معاهد التنشيط الثقافي والشبابي.
ودعا مفتاح وناسي هذه اللجنة الإدارية للعدول عن قرارها والالتزام بما تمّ تنقيحه في النظام الأساسي الخاص بالمنشطين الثقافيين الصادر في سنة 2013 الذي ينص في بنوده على إدماج وترقية أساتذة التنشيط الثقافي من خريجي جميع المعاهد الثقافية دون استثناء.
وكانت النقابة العامة للثقافة قد أصدرت أمس الأول 14 سبتمبر، بيانا حمّلت فيه وزارة الشؤون الثقافية مسؤولية ما أسمته بـ "الانحراف في عملية إدماج المنشطين الثقافيين".
وعبّرت في البيان ذاته عن التزامها باستحقاق إدماج كل المشتغلين في التنشيط الثقافي من مختلف الاختصاصات في مختلف الوضعيات الإدارية.
كما أعلنت النقابة في البيان ذاته أنها قرّرت عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى الجهات، "سيعقبها عقد هيئة إدارية للنظر في مطالب القطاع ومشاغله وبحث الخطوات التصعيدية القادمة" وفق نص البيان.
Publié le:2017-09-16 15:10:42
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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