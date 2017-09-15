اللاعب الدولي انيس بن حتيرة ينضم الى الترجي لمدة موسمين

وجاء على موقع الترجي الرسمي على الانترنت مساء امس الخميس ان " بن حتيرة اجرى الفحوص الطبية الروتينية قبل ان يوقع رسميا على عقد انضمامه للترجي لمدة موسمين".
ونشر الموقع صورة بن حتيرة الى جانب رئيس الترجي حمدي المؤدب.
وذكر نادي "باب سويقة" بالمناسبة بمسيرة اللاعب مزدوج الجنسية الذي ولد في برلين سنة 1988 (29 سنة) ولعب في صفوف عدد من الفرق الالمانية على غرار هرتا برلين وهامبورغ وديسبورغ قبل ان يخوض الموسم الماضي تجربة قصيرة في صفوف فريق غازيانتاب سبور التركي.
وفاز بن حتيرة مع منتخب المانيا للناشئين (دون 19 سنة) ببطولة اوروبا كما انضم الى المنتخب التونسي منذ 2012 ولعب 12 مباراة وسجل هدفا واحدا.
ويشار الى ان اللاعب كان على تواصل في بداية الامر مع هيئة النادي الإفريقي لكن تعطل المفاوضات جعل الترجي يدخل على الخط ويحول وجهة اللاعب الى الحديقة ب.
Publié le:2017-09-15 09:25:59
Par:kamelwww (France )
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