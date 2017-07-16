البطولة العربية لالعاب القوى - اليوم الاول : شاهنار النصري وندى الشرودي تتوجان بالذهب

Dimanche 16 Juillet 2017

بــاب نــات - احرزت عناصر المنتخب التونسي 6 ميداليات (2 ذهبية و1 فضية و3 برونزية) في اليوم الاول من منافسات البطولة العربية لالعاب القوى المقامة على ملعب العاب القوى برادس.



وجاءت الذهبية الاولى عن طريق العداءة شاهناز النصري بعد فوزها بسباق 10 كلم مشي في توقيت قدره 46دق و14ث.

وتقدمت النصري في الترتيب العام على مواطنتها اماني المناعي التي توجت بالفضة (49دق و7ث) والجزائرية بريزة غزلاني صاحبة البرونزية بزمن 49دق و26ث.

اما الذهبية الثانية فقد عادت الى ندى الشرودي في مسابقة رمي الرمح برمية قدرها 42م فاصل 25 متقدمة على المغربية سكينة زكور التي فازت بالفضية (35م فاصل 30) والتونسية سليمة غناي صاحبة البرونزية ب28م فاصل 77.

وفي سباق 20 كلم مشي رجال تحصل التونسي رؤوف بالباهي على البرونزية ب1س و35دق و51 خلف الجزائريين محمد عامر صاحب الذهبية ب1س و32دق و25 وايمن صابر الذي تحصل على الفضية ب1س و33دق و36.

كمتا احرز طارق الحشاني على برونزية سباق 10 الاف متر ب31دق و26ث و84 خلف المغربيين حسان توريس الفائز بالذهبية ب31دق و01ث و29 وجامد حيتران المتحصل على الفضية ب31دق و01ث و74.



ر-امين





Publié le:2017-07-16 15:09:43

