Radio Babnet Tunisie  On Air: Chiyoukh Trab - Ya Zazdri  
Sport

البطولة العربية لالعاب القوى - اليوم الاول : شاهنار النصري وندى الشرودي تتوجان بالذهب

Dimanche 16 Juillet 2017
بــاب نــات - احرزت عناصر المنتخب التونسي 6 ميداليات (2 ذهبية و1 فضية و3 برونزية) في اليوم الاول من منافسات البطولة العربية لالعاب القوى المقامة على ملعب العاب القوى برادس.

وجاءت الذهبية الاولى عن طريق العداءة شاهناز النصري بعد فوزها بسباق 10 كلم مشي في توقيت قدره 46دق و14ث.
وتقدمت النصري في الترتيب العام على مواطنتها اماني المناعي التي توجت بالفضة (49دق و7ث) والجزائرية بريزة غزلاني صاحبة البرونزية بزمن 49دق و26ث.
اما الذهبية الثانية فقد عادت الى ندى الشرودي في مسابقة رمي الرمح برمية قدرها 42م فاصل 25 متقدمة على المغربية سكينة زكور التي فازت بالفضية (35م فاصل 30) والتونسية سليمة غناي صاحبة البرونزية ب28م فاصل 77.
وفي سباق 20 كلم مشي رجال تحصل التونسي رؤوف بالباهي على البرونزية ب1س و35دق و51 خلف الجزائريين محمد عامر صاحب الذهبية ب1س و32دق و25 وايمن صابر الذي تحصل على الفضية ب1س و33دق و36.
كمتا احرز طارق الحشاني على برونزية سباق 10 الاف متر ب31دق و26ث و84 خلف المغربيين حسان توريس الفائز بالذهبية ب31دق و01ث و29 وجامد حيتران المتحصل على الفضية ب31دق و01ث و74.

ر-امين


Publié le:2017-07-16 15:09:43

festival-26db9d15490af89baa155f9de5e91bd3-2017-07-16 15:09:43
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145351



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12554,6

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,79051 DT        1$ =2,46959 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   493,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145351 187|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires