بطولة امم افريقيا في رفع الاثقال - 4 ميداليات جديدة لتونس

وفاز سفيان خلايفية (وزن 77 كلغ) ببرونزية مسابقة النتر بعد ان انسحب من مسابقة الخطف.
في حين تحصل زميله رامي البهلول (77 كلغ) على ذهبية النتر (174 كلغ) وفضية الخطف (142 كلغ) وفضية في المجموع بتحقيقه 316 كلغ.
وكان المنتخب التونسي تمكن امس الجمعة من اضافة 11 ميدالية جديدة الى رصيده (6 ذهبية و3 فضية و2 برونزية) في ختام منافسات اليوم الثاني.
كما حصدت العناصر الوطنية خلال اليوم الاول للتظاهرة القارية 6 ميداليات ذهبية و3 فضية.
واصبح مجموع ميداليات المنتخب التونسي الى حد الان 13 ذهبية و8 فضية و3 برونزية.
Publié le:2017-07-15 13:00:16
Par:BenMoussa (Tunisia )
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