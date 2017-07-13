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Sport

دعوة 24 لاعبا لتربص تحضيري للمنتخب التونسي لكرة اليد

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - يشارك المنتخب التونسي لكرة اليد في دورة دولية ودية بسيول ( كوريا الجنوبية) من 10 الى 16 اوت المقبل وذلك في اطار تحضيراته لبطولة امم افريقيا بالغابون عام 2018.
وسيجري المنتخب الوطني لكرة اليد تربصا تحضيريا في نابل من 17 الى 21 جويلية الجاري .
وقد تم توجيه الدعوة 24 لاعبا منهم خمسة حراس.

حراس المرمى/ مكرم الميساوي ومروان السوسي ( النادي الافريقي) ومروان مغايز ( الترحي الرياضي التونسي) وماجد حمزة واحمد امين البدوي ( النجم الساحلي) اللاعبون / - اسامة البوغانمي وشفيق بوقديدة واسامة الجزيري وعبد الحق بن صالح ومصطفى بن فضل ونضال عمري و محمد علي بحر ( الترجي الرياضي التونسي ) - رفيق باشا - زبير السايس- وخالد الحاج يوسف - مكرم سلامة - اسامة حسني ( النادي الافريقي) - اشرف السعفي - سيف الدين حميدة - جهاد جاء بالله - عصام رزيق ( النجم الساحلي) - محمد رضا فراد ( مكارم المهدية) - كمال العليوني ( بلا نادي) ومروان شويرف ( بلا نادي)



Publié le:2017-07-13 19:05:41

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