دعوة 24 لاعبا لتربص تحضيري للمنتخب التونسي لكرة اليد

وسيجري المنتخب الوطني لكرة اليد تربصا تحضيريا في نابل من 17 الى 21 جويلية الجاري .
وقد تم توجيه الدعوة 24 لاعبا منهم خمسة حراس.
حراس المرمى/ مكرم الميساوي ومروان السوسي ( النادي الافريقي) ومروان مغايز ( الترحي الرياضي التونسي) وماجد حمزة واحمد امين البدوي ( النجم الساحلي) اللاعبون / - اسامة البوغانمي وشفيق بوقديدة واسامة الجزيري وعبد الحق بن صالح ومصطفى بن فضل ونضال عمري و محمد علي بحر ( الترجي الرياضي التونسي ) - رفيق باشا - زبير السايس- وخالد الحاج يوسف - مكرم سلامة - اسامة حسني ( النادي الافريقي) - اشرف السعفي - سيف الدين حميدة - جهاد جاء بالله - عصام رزيق ( النجم الساحلي) - محمد رضا فراد ( مكارم المهدية) - كمال العليوني ( بلا نادي) ومروان شويرف ( بلا نادي)
Publié le:2017-07-13 19:05:41
Par:mandhouj (France )
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