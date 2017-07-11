مدافع النجم الساحلي عمار الجمل يتعاقد مع العربي القطري لموسمين

Mardi 11 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 22:06:24

- تعاقد النادي العربي رسميًا مع اللاعب عمار الجمل مدافع النجم الساحلي سابقا رسميًا ليكون ثاني اللاعبين المحترفين الذين يضمهم الفريق القطري هذا الموسم بعد المحترف السوري مارديك مارديكيان.وجاء الإعلان عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي موسع عقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بالنادي العربي.وحضر المؤتمر جاسم محمد الكواري نائب رئيس النادي ومحمد جديع المنصوري المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة ومدير المركز الاعلامي، علمًا بأن عقد عمار الجمل مع العربي لمدة موسمين.وأشاد نائب رئيس النادي بإمكانيات المدافع التونسي مؤكدا أنه سيكون بمثابة إضافة لفريق الكرة بالنادي العربي في الموسم الجديد نظرا لما يمتلك من قدرات فنية عالية.وتابع جاسم الكواري في المؤتمر الصحفي: "اللاعب تم اختياره بعناية ليكون مع الفريق في الموسم الجديد ونامل له التوفيق مع النادي العربي في الموسم الجديد".ومن جهته اعرب عمار الجمل عن سعادته لخوض تجربة احترافيه جديدة في البطولة القطرية وقال: "أنا سعيد بالانضمام لصفوف العربي وخوض تجربة احترافية جديدة، أتطلع لأن تكون جيدة وأقدم مستويات طيبة خلالها وأكون بمثابة إضافة للفريق".وأضاف عمار الجمل أثناء تقديمه لوسائل الإعلام: "متحمس لخوض هذه التجربة الجديدة في مشواري الاحترافي والأهم أنني جئت لنادٍ كبير وصاحب جماهير وبطولات مثل النجم الساحلي " واضاف الجمل: "أشكر المسؤولين في نادي النجم الساحلي وأتمنى لهم التوفيق وفي نفس الوقت أتمنى أن أوفق مع العربي وأقدم موسمًا جيدًا يؤكد قدرات اللاعب التونسي".واختتم عمار الجمل تصريحاته قائلا: "اللعب للنادي العربي يمثل محطة مهمة في حياتي كلاعب حيث سبق لي الاحتراف في أكثر من نادٍ وأتمنى أن أقدم الأفضل ولدى حماس كبير لهذه التجربة لتقديم أفضل ما لدي خلالها".وسبق لعمار الجمل ان لعب كذلك في صفوف الفريق يونغ بويز السويسري ونادي اجاكسيو الفرنسي نادي كولن الالماني ونادي الفتح السعودي والنادي الافريقي.