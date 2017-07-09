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توقيف شخص انتحل صفة رئيس الوزراء الجزائري على ''فيسبوك''

Dimanche 09 Juillet 2017
وكالات - أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، توقيف شخص انتحل صفة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، على موقع "فيسبوك".

وقال بيان لرئاسة الوزراء، إن "الشخص الذي كان وراء حساب فيسبوك المزيف لينتحل فيه هوية رئيس الوزراء، تم توقيفه من قبل مصالح الأمن" دون الكشف عن هوية الفاعل.

وأضاف البيان، في خطاب لوسائل الإعلام، أن رئيس الوزراء، لا يملك حسابا على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن "فتح هذا الحساب غير وارد".

وتعد هذه المرة الثانية التي تُعلن فيها رئاسة الوزراء الجزائرية، عدم وجود حساب لعبد المجيد تبون، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تم تأكيد ذلك فور تعيينه في المنصب شهر ماي الماضي خلفا لعبد المالك سلال.


كانت وسائل إعلام محلية نقلت سابقا، أخبارًا وتصريحاتٍ، قالت إن مصدرها صفحة رئيس الوزراء على "فيسبوك".

Publié le:2017-07-09 21:32:34

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