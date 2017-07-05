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أحمد موسى يحرض المصريين في قطر على محاصرة ''الجزيرة'' واسقاط النظام

Mercredi 05 Juillet 2017
وكالات - في تحريض مباشر ودون الاهتمام بمصلحة أكثر من 300 ألف مصري عامل، طالب الإعلامي أحمد موسى، المصريين المقيمين في قطر أن يحاصروا قناة “الجزيرة” القطرية، حتى تقدم اعتذارًا رسميًا عن تصريحات مزعومة للإعلامي الفلسطيني بالقناة، جمال ريان، بأنه تطاول على الأمهات المصريات.

وقال “موسى” خلال تقديمه حلقة الأحد، ببرنامجه “على مسؤوليتي”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “السلطات القطرية مش هتعمل حاجة، تروحوا كلكم عند القناة وخدوا حقكم، لو نزلتوا الشارع سقط النظام القطري”.

كما زعم “موسى” بأن الإعلامي، جمال ريان، هو ” أحد أذرع الإرهاب ويبث سمومه ضد مصر”، مشيرا إلى أنه “جاسوسًا على زملائه بقناة الجزيرة”، بحسب ادعاءاته

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يشار إلى أن هذا الهجوم جاء ردا على تغريدة للإعلامي جمال ريان تحدث فيها عن مأساة الأم المصرية وما تعانيه في ظل حكم الانقلاب.
وقال “ريان في تدوينته ا “الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية”.


الجالية المصريّة في قطر، تكرّم جمال ريّان
من ناحيته شَكَرَ الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريّان، الجالية المصريّة في قطر، على اللّفتة الطيبّة التي قامت بها بتكريمه، ردّاً على دعوة أحد الإعلامي “أحمد موسى”، للتظاهر ضدّه بسبب تعاطفه مع الأم المصرية.
ونشر “ريّان” صورةً له مع باقة ورد أهدته إيّاها الجالية المصريّة في قطر، مُعلّقاً: “شكرا للجاليه المصرية في قطر على باقة الورد ردا على دعوة المدعو احمد موسى لها للتظاهر ضدي بسبب تعاطفي مع الام المصرية”.


Publié le:2017-07-05 08:30:39

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1 de 1 commentaires pour l'article 144883

Kamelwww  (France)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 08h 53m |           

أحمد موسى هو مجرد جرو... ولم يصل بعد حتى لمرحلة الكلب... لأنه صغير جدا... وأكاد أراه خنفسا يتدحرج بين التراب.

مصر التي أعطتنا عمالقة في مجال الصحافة، ها هي اليوم لا تنتج سوى أقزام لا هم لهم إلا التطبيل للسيسي الأهبل. وسيجل لهم التاريخ أنهم مجرد أوساخ.

وتحية مرة أخرى لجمال ريان وللجزيرة التي أطاحت بآل جهلان وآل خرفان والسيسي بالضربة القاضية. هؤلاء المتخلفين يريدون اللعب مع الكبار، فوجدو أنفسهم في حجرات الملابس، ولم يصلوا حتى إلى دكة الإحتياط.




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