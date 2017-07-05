أحمد موسى يحرض المصريين في قطر على محاصرة ''الجزيرة'' واسقاط النظام

وقال “موسى” خلال تقديمه حلقة الأحد، ببرنامجه “على مسؤوليتي”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “السلطات القطرية مش هتعمل حاجة، تروحوا كلكم عند القناة وخدوا حقكم، لو نزلتوا الشارع سقط النظام القطري”.
كما زعم “موسى” بأن الإعلامي، جمال ريان، هو ” أحد أذرع الإرهاب ويبث سمومه ضد مصر”، مشيرا إلى أنه “جاسوسًا على زملائه بقناة الجزيرة”، بحسب ادعاءاته
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يشار إلى أن هذا الهجوم جاء ردا على تغريدة للإعلامي جمال ريان تحدث فيها عن مأساة الأم المصرية وما تعانيه في ظل حكم الانقلاب.
وقال “ريان في تدوينته ا “الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية”.
الجالية المصريّة في قطر، تكرّم جمال ريّان
من ناحيته شَكَرَ الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريّان، الجالية المصريّة في قطر، على اللّفتة الطيبّة التي قامت بها بتكريمه، ردّاً على دعوة أحد الإعلامي “أحمد موسى”، للتظاهر ضدّه بسبب تعاطفه مع الأم المصرية.
ونشر “ريّان” صورةً له مع باقة ورد أهدته إيّاها الجالية المصريّة في قطر، مُعلّقاً: “شكرا للجاليه المصرية في قطر على باقة الورد ردا على دعوة المدعو احمد موسى لها للتظاهر ضدي بسبب تعاطفي مع الام المصرية”.
Publié le:2017-07-05 08:30:39
Par:Abid_Tounsi (United States )
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