عمرو اديب في ''حالة هستيرية'' يهاجم جمال ريان ... ودولة قطر

Lundi 03 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 11:52:15

- هاجم الإعلامي الموالي للنظام المصري «عمرو أديب»، الإعلامي بقناة الجزيرة «جمال ريان» ، بعد تدوينة للأخير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “الأم التركية ودعت جنودها إلى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالأم المصرية المكلومة من أجل حفنة رز خليجية”.وعلق أديب خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، قائلًا: “إلا الأم المصرية يا مرتزقة.. أمهات المصريين يضربوك بالجزمة..أمهات المصريين دول اللى ضحوا بعيالهم علشان أنت وأمك تعيشوا»وتابع أديب :ّمش هسيبك إلا لما تعتذر.. بكرة تتعلقوا من رجليكم كلكم وتترموا في الزبالة يا مرتزقة يا….”.كما طالب الإعلامي المعروف بقربه الشديد من الأجهزة الأمنية ،الدولة المصرية برد سريع على الإعلامي جمال ريان، موجها شتائمه إلى دولة قطر ، واصفا إياها بالدويلة قائلا : بلد كلها مرتزقة.. عساكر مرتزقة وجنود مرتزقة.. مفتي بتاعها مرتزقة.. فريق الكورة مرتزقة.. دويلة كلها مرتزقة”.