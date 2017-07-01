كاس الاتحاد الافريقي - مولودية الجزائر يتاهل الى الدور ربع النهائي

Samedi 01 Juillet 2017

بــاب نــات - تأهل مولودية الجزائر إلى الدور ربع نهائي لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بانتصاره على نادي بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي بهدفين نظيفين في المباراة التي دارت امس الجمعة بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر.

وسجل الهدفين عبد الرحمان حشود عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 10 وهشام نقاش في الدقيقة (90ز2).

ويتصدر مولودية الجزائر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة امام النادي الصفاقسي (7 نقاط) الذي يواجه غدا الاحد (س14) خارج قواعده مبابان سوالو السوازيلندي فيما تجمد رصيد بلاتينيوم في المركز الرابع الاخير (نقطتين).







Publié le:2017-07-01 09:03:24

