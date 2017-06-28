فتح استشارة لبيع حقوق البث التلفزي لمقابلات الرابطة 1 وكاس تونس للموسمين القادمين

Mercredi 28 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 13:51:37

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء عن فتح استشارة لاقتناء حقوق البث التلفزية لمباريات الرابطة المحترفة الاولى وكاس تونس للموسمين القادمين 2017-2018 و2018-2019 حسب اللزمات.وافادت الجامعة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات ان اللزمة الاولى تتعلق بمباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى وهي تتوزع الى نوعين :الاولى تهتم بحقوق بث مقابلات من المستوى الثاني وهي تتضمن مقابلتين في الجولة الواحدة للموسمين 2017-2018 و2018-2019.كما تمنح هذه اللزمة حقوق النقل التلفزي المباشر والمسجل سواء تعلق الامر بالتغطية الكاملة للمباريات او الجزئية على الفضائية او الارضية.اما النوع الثاني من اللزمة فيتعلق بالمباريات من المستوى الثالث وهو يتضمن مباراتين في الجولة الواحدة للرابطة الاولى للموسمين 2017-2018 و2018-2019 واشارت الجامعة الى انه في صورة ضمت البطولة 14 فريقا فان اختيار المقابلات سيكون كالتالي:// اللزمة الاولى تضم المقابلات الاولى والثالثة والخامسة والسابعة عن الجولة الواحدة (وقد تحصلت عليها التلفزة الوطنية).اللزمة الثانية تتركب من المباريات الثانية والرابعة في الجولة الواحدة فيما تشمل اللزمة الثالثة المباراة السادسة .وبخصوص مباريات كاس تونس فان الاختيار الاول يشمل حقوق البث التلفزي للمباريات انطلاقا من الدور السادس عشر سواء كان مباشرا او مسجلا وكاملا او جزء منه وعلى الفضائية او الارضية.ويتضمن 22 مباراة على ان تكون مباراة الدور النهائي حصرية.اما اللزمة الثانية فتتضمن النقل التلفزي ل9 مباريات باستثناء الدور النهائي وتتوزع المباريات الى 3 مباريات في الدور السادس عشر وثمن النهائي ومباراتين في الدور ربع النهائي ومقابلة لنصف النهائي.وتتركب اللزمة الثالثة من مباريات المنتخبات الوطنية لكرة القدم لكل الاصناف للموسمين الرياضيين 2017-2018 و2018-2019 وفيما يتعلق بحقوق الدخول الى الملاعب فقد تم تحديد سعر اللزمة الخاصة بحقوق البث التلفزي غير الحصرية (او الدائمة ) لمباريات بطولة الرابطتين الاولى والثانية وكاس تونس لكل الاصناف باستثناء المباريات الرسمية للمنتخبات الوطنية ب750 الف دينار للموسم الواحد.ويتعين على المعنيين بهذه الاستشارة والراغبين في اقتناء حقوق البث التلفزي من قنوات تلفزية او شركات الانتاج تقديم عروضهم الى مكتب الضبط بالجامعة التونسية لكرة القدم في اجل اقصاه 13 جويلية 2017.