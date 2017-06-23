تركيا: قاعدتنا في قطر لدعم أمن المنطقة

Vendredi 23 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-23 12:48:19

- قال وزير الدفاع التركي فكري إيشق إن المطالبة بإغلاق القاعدة التركية في قطر يعد تدخلا في العلاقات الثنائية، مشددا على أن هدف هذه القاعدة هو مهام تدريبية ودعم الأمن في المنطقة، ويجب ألا تنزعج أي دولة منها.وأكد الوزير التركي -في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة- أن بلاده ليست لديها أي خطط لإعادة تقييم الاتفاق مع قطر بشأن القاعدة العسكرية المذكورة، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده ترغب في حل الأزمة الخليجية عبر الحوار فقط.وذكر مراسل الجزيرة في تركيا أن حديث وزير الدفاع التركي جاء ردا على سؤال بخصوص مطالبة دول محاصرة لقطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وأوضح أن موقف الوزير مطابق لموقف الرئيس رجب طيب أردوغان.وكانت مصادر أكدت للجزيرة أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب الدول المحاصرة لها، بعد 18 يوما من فرض الحصار، وقالت المصادر إن ذلك تم بعد إلحاح أميركي، حيث طالبت الخارجية الأميركية الدول المحاصرة بضرورة أن تكون مطالبها قابلة للتطبيق.يشار إلى أن الدفعة الثانية من القوات التركية وصلت صباح أمس إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، لتنضم إلى طلائع القوات التركية التي بدأت مهامها التدريبية الأحد الماضي. وأعلنت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية أنّ الدفعة الثانية قَدِمت لاستكمال التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا في هذا الشأن.