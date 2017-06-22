سلة- تصفيات كاس العالم 2019 - المنتخب التونسي يواجه نظيره الغيني في الجولة الاولى

Jeudi 22 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 17:04:06

- يستهل المنتخب التونسي لكرة السلة سلسلة لقاءاته ضمن الدور الاول لتصفيات كاس العالم المقررة بالصين من 31 اوت الى 15 سبتمبر 2019 بمواجهة نظيره الغيني يوم 24 نوفمبر القادم (المجموعة الاولى).وستخوض العناصر الوطنية المرحلة الاولى ذهابا من التصفيات من 24 الى 26 نوفمبر القادم ببلد سيتم تحديده لاحقا حيث سيلتقي ابناء المدرب البرتغالي ماريو بالما في الجولة الثانية منتخب جنوب افريقيا يوم السبت 25 نوفمبر ثم الكاميرون يوم 26 من الشهر ذاته.وتنطلق المرحلة الاياب ابتداء من 29 جويلية 2018 وتتواصل الى غاية 1 اوت 2018 ببلد سيتم تحديده لاحقا ايضا.وسيواجه نسور قرطاج خلالها منتخب غينيا يوم 29 جوان قبل ملاقاة جنوب افريقيا يوم 30 من الشهر ذاته ثم الكاميرون يوم 1 جويلية 2018.الدور الاول - مرحلة الذهاب من 24 الى 26 نوفمبر 2017الجمعة 24 نوفمبر 2017 غينيا - تونسالسبت 25 نوفمبر 2017 تونس - جنوب افريقياالاحد 26 نوفمبر 2017 الكاميرون - تونسالجمعة 29 جوان 2018 تونس - غينياالسبت 30 جوان 2018 جنوب افريقيا - تونسالاحد 1 جويلية 2018 تونس - الكاميرون