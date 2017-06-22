سلة- تصفيات كاس العالم 2019 - المنتخب التونسي يواجه نظيره الغيني في الجولة الاولى

وستخوض العناصر الوطنية المرحلة الاولى ذهابا من التصفيات من 24 الى 26 نوفمبر القادم ببلد سيتم تحديده لاحقا حيث سيلتقي ابناء المدرب البرتغالي ماريو بالما في الجولة الثانية منتخب جنوب افريقيا يوم السبت 25 نوفمبر ثم الكاميرون يوم 26 من الشهر ذاته.
وتنطلق المرحلة الاياب ابتداء من 29 جويلية 2018 وتتواصل الى غاية 1 اوت 2018 ببلد سيتم تحديده لاحقا ايضا.
وسيواجه نسور قرطاج خلالها منتخب غينيا يوم 29 جوان قبل ملاقاة جنوب افريقيا يوم 30 من الشهر ذاته ثم الكاميرون يوم 1 جويلية 2018.
المجموعة الاولى
الدور الاول - مرحلة الذهاب من 24 الى 26 نوفمبر 2017
الجمعة 24 نوفمبر 2017 غينيا - تونس
السبت 25 نوفمبر 2017 تونس - جنوب افريقيا
الاحد 26 نوفمبر 2017 الكاميرون - تونس
مرحلة الاياب من 29 جوان الى 1 جويلية 2018
الجمعة 29 جوان 2018 تونس - غينيا
السبت 30 جوان 2018 جنوب افريقيا - تونس
الاحد 1 جويلية 2018 تونس - الكاميرون
Publié le:2017-06-22 17:04:06
Par:kamelwww (France )
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