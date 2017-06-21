Radio Babnet Tunisie  On Air: Chahrazed - Ya Nasini Wa Na 3omri...  
Monde

مايوه ترامب يجتاح الأسواق.. والرئيس مذهول!

Mercredi 21 Juin 2017
وكالات - أثارت شركة في كاليفورنيا ضجة بطرحها لباس سباحة للنساء “مايوه” يحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسوق شركة “Beloved Shirts” لباس البحر النسائي هذا المسمى “شوكد ترامب” بسعر 49,95 دولار.

وصنع اللباس في الولايات المتحدة ويحمل صورة للرئيس الأميركي بعينين جاحظتين وفم مفتوح كما لو أنه مذهول.

وسبق للشركة أن طرحت في ماي لباس بحر آخر مع صورة صدر رجل مكسو بالشعر حقق بعض الرواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


وأثار لباس البحر الأخير ردود فعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء إذ إن الكثير من رواد الانترنت اعتبروا أنه سيلفت الأنظار كثيراً على الشاطئ.

Publié le:2017-06-21 13:02:19

festival-75c9b46c82bf75a674f9e898ffd329dc-2017-06-21 13:02:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144371



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12737,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76359 DT        1$ =2,45579 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   219,4 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144371 2239|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires