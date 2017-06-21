مايوه ترامب يجتاح الأسواق.. والرئيس مذهول!

Mercredi 21 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-21 13:02:19

- أثارت شركة في كاليفورنيا ضجة بطرحها لباس سباحة للنساء “مايوه” يحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتسوق شركة “Beloved Shirts” لباس البحر النسائي هذا المسمى “شوكد ترامب” بسعر 49,95 دولار.وصنع اللباس في الولايات المتحدة ويحمل صورة للرئيس الأميركي بعينين جاحظتين وفم مفتوح كما لو أنه مذهول.وسبق للشركة أن طرحت في ماي لباس بحر آخر مع صورة صدر رجل مكسو بالشعر حقق بعض الرواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأثار لباس البحر الأخير ردود فعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء إذ إن الكثير من رواد الانترنت اعتبروا أنه سيلفت الأنظار كثيراً على الشاطئ.