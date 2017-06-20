بن غربية: حقيقة ديبلوم الزرقوني ستكتشفونها قريبا في وثائقي على التاسعة

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وقال في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك , إنّ الزرقوني لا يفهم طبيعة عمله وأنّه يشك أصلا في شهادته الجامعية، مشيرا إلى أنّ من يقوم بإجراء الإحصائيات لا يحق له ابداء رأيه فيها عبر وسائل الإعلام.
ووعد بالكشف عن حقيقة الشهادة الجامعية للزرقوني وأشياء أخرى في وثائقي سيتم بثه على قناة التاسعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وأشار إلى انّ لديه العديد من المعطيات التي تكشف تحيّله منذ أن كان يعمل في ميديا سكان، واصفا الإحصائيات التي تقوم بها شركة الزرقوني بـ ''لعب الأطفال'' (لعب ذري).
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وأكّد حقه في التشكيك في الأرقام التي تقدمها سيغما كونساي بالنظر إلى طريقة عمله وأيضا بحكم النتائج الصادرة عن شركات سبر الآراء الأخرى على غرار Média scan و Pro 2c و 3C études مؤكّدا أنّ هناك نقصا على الأقل بمليون مشاهد بالنسبة لقناة التاسعة في احصائيات الزرقوني.
وتوجّه له قائلا: ''اذا كنت تتعتقد انّك محمي فأنت لست كذلك.. انتظر قليلا فقريبا ستمثل أمام القضاء''.
وأشار إلى أنّ حسن الزرقوني يسعى إلى التمتع بحماية من رئيس الحكومة يوسف الشاهد من خلال سبر الآراء الذي أجراه اثر حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة . وقال في هذا الصدد ''يا يوسف ما تاخذش عليه راهو يتقربلك يلوج في الحماية''.
Publié le:2017-06-20 14:26:20
Par:mandhouj (France )
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