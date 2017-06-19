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Culture

اختتام مهرجان المدينة بقابس

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - اختتمت مساء الأحد فعاليات الدورة 15 لمهرجان المدينة بقابس الذي نظمته بلدية قابس بالتعاون مع المركب الثقافي بالجهة وجمعية رؤى.
وتوجت هذه الدورة بسهرة غنائية للفنان الشاذلي الحاجي وضعت تحت عنوان "قابس تغني" احتضنها سوق جارة للصناعات التقليدية بمشاركة الفنان صالح بكار.

وقدم الحاجي بالمناسبة باقة من أجمل اغانيه على غرار "غدار" و"ميحي مع الارياح" وهي أغاني تفاعل معها الجمهور الحاضر الذي غصت به ساحة السوق بجارة وقضى أوقاتا ممتعة مع سهرة اعتبرها البعض سهرة الاصالة والذكريات الجميلة.

كما تميزت هذه السهرة بتكريم الموسيقي الصادق العمري الذي لحن العشرات من الاغاني وتتلمذ على يديه العديد من الموسيقيين من الجهة، وهي لفتة تركت اطيب الاثر لدى هذا الفنان الذي يحظى بتقدير خاص من ابناء الجهة.


واعتبر فؤاد الناصفي المسؤول المالي والاداري لمهرجان المدينة بقابس ان الدورة 15 للمهرجان قد اوفت بوعودها وكانت ناجحة تنظيميا وجماهيريا وحققت هدفها المتمثل فى تنشيط كل دوائر البلدية وتوفير عروض ثقافية يقبل عليها احباء السهر.


Publié le:2017-06-19 19:06:40

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