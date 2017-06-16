الجبير: نجهز قائمة شكاوى بشأن قطر وسنصدرها قريبا

Vendredi 16 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-16 23:06:58

- قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تعمل حاليا على وضع قائمة تتضمن الشكاوى بشأن قطر وسياساتها، وتوقع نشرها في وقت قريب.تأتي هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده الجبير الجمعة في مقر السفارة السعودية في لندن، عقب لقائه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون.وقال الجبير: "يجب على قطر أن تتوقف عن دعم الجماعات المتطرفة، وهو ما يريده كل العالم، وليس فقط دول الخليج".وفي كلمة للصحفيين في لندن، قال إنه لن يصف القائمة بأنها مطالب، لكنها "قائمة شكاوى" تحتاج لأن يتم التعامل معها، ويحتاج القطريون لعلاجها.وأضاف أن السعودية تعمل مع الشركاء في البحرين والإمارات ومصر لإعداد هذه القائمة، وتقديمها لقطر، مشيرا إلى أن ذلك سيتم قريبا.وكان الجبير التقى الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في واشنطن، الذي أكد إثر الاجتماع أن بلاده -التي تتهم الدوحة بدعم "الإرهاب"- لا تفرض "حصارا" على قطر.