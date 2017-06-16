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Monde

الجبير: نجهز قائمة شكاوى بشأن قطر وسنصدرها قريبا

Vendredi 16 Juin 2017
وكالات - قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تعمل حاليا على وضع قائمة تتضمن الشكاوى بشأن قطر وسياساتها، وتوقع نشرها في وقت قريب.

تأتي هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده الجبير الجمعة في مقر السفارة السعودية في لندن، عقب لقائه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون.

وقال الجبير: "يجب على قطر أن تتوقف عن دعم الجماعات المتطرفة، وهو ما يريده كل العالم، وليس فقط دول الخليج".

وفي كلمة للصحفيين في لندن، قال إنه لن يصف القائمة بأنها مطالب، لكنها "قائمة شكاوى" تحتاج لأن يتم التعامل معها، ويحتاج القطريون لعلاجها.


وأضاف أن السعودية تعمل مع الشركاء في البحرين والإمارات ومصر لإعداد هذه القائمة، وتقديمها لقطر، مشيرا إلى أن ذلك سيتم قريبا.

وكان الجبير التقى الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في واشنطن، الذي أكد إثر الاجتماع أن بلاده -التي تتهم الدوحة بدعم "الإرهاب"- لا تفرض "حصارا" على قطر.

Publié le:2017-06-16 23:06:58

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4 de 4 commentaires pour l'article 144184

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 23h 57m | Par           
الدولة السعودية في انهيار مستمر قد يؤدي للقضاء عليها منذ ان تم تعيين هذا الوزير والذي توخى سياسة عربان دويلة الامارات المعادية لشعوبها وللأمة الاسلامية والعربية

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 23h 50m |           
الملك السعودي مع السيسي والامارات تحولوا لمجلس أمن موازي بلا حق فيتو يوزعون الاتهامات وينفذون العقوبات ويغلقون الأجواء والبحار والبراري وكادوا أن يقوموا بغزوة يحولون كل قطر لغنيمة وسكانها للسبايا وعبيد *

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 23h 38m | Par           
طز

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 23h 34m | Par           
طز



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