Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - 3al Yedi  
Sport

عبد الحق بن شيخة ينسحب من تدريب الرجاء البيضاوي

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - بعد أيام من تعاقده مع الرجاء البيضاوي قرر المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة مغادرة الفريق بالنظر ل"حجم الإحتجاجات التي طالت الرئيس الحالي سعيد حسبان ومكتبه" وهو ماجعله يتقدم بطلب لمسؤولي الفريق الأخضر لفك الإرتباط به لغياب ظروف العمل وعدم قدرتهم الإستجابة لمتطلباته وبالأخص فيما يتعلق بجلب لاعبين يريد التعاقد معهم حسب ما اوردته صحيفة "المنتخب " المغربية في نسختها الالكترونية .






Publié le:2017-06-16 15:01:58

festival-9c3d3c3ee486f9bcdc1274015d242fb8-2017-06-16 15:01:58
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144169



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12301,5

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75790 DT        1$ =2,44656 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   854,2 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144169 435|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires