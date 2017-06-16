عبد الحق بن شيخة ينسحب من تدريب الرجاء البيضاوي

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 15:01:58

- بعد أيام من تعاقده مع الرجاء البيضاوي قرر المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة مغادرة الفريق بالنظر ل"حجم الإحتجاجات التي طالت الرئيس الحالي سعيد حسبان ومكتبه" وهو ماجعله يتقدم بطلب لمسؤولي الفريق الأخضر لفك الإرتباط به لغياب ظروف العمل وعدم قدرتهم الإستجابة لمتطلباته وبالأخص فيما يتعلق بجلب لاعبين يريد التعاقد معهم حسب ما اوردته صحيفة "المنتخب " المغربية في نسختها الالكترونية .