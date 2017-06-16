توقيع ميثاق الرعاية الثقافية بمناسبة إعادة فتح قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 20:04:03

- بعد غلقه لإنجاز أشغال ترميم وصيانة منذ شهر ديسمبر المنقضي، فتح قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد أبوابه من جديد ليلة أمس الخميس وقد شهد عملية إعادة تأهيل لفضاءاته الخارجية فضلا عن صيانة المكونات المتحفية التابعة لمتحف القصر.وقد شهد حفل إعادة فتح هذا المعلم الذي تم استغلاله كمركز للموسيقى العربية والمتوسطية منذ سنة 1992 بعد اقتنائه من طرف الدولة التونسية سنة 1989، توقيع ميثاق الرعاية الثقافية من قبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي.وبهذه المناسبة أكد وزير الشؤون الثقافية على أهمية دفع الاستثمار الخاص في مختلف مجالات القطاع الثقافي مشيرا إلى ثراء التراث المادي واللامادي الذي تزخر به تونس وما يمثله من ثروة تراثية قادرة على اكتساح أسواق الاستثمار ودعم الدورة التنموية في مختلف جهات الجمهورية.ومن جهتها بينت سلمى اللومي أن السياحة الثقافية في تونس لا تزال في طور النمو وأن النهوض بها يتطلب تضافر جهود مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني لإدارجها ضمن المخططات التنموية لا سيما منها الجهوية، وجعلها وجهة جديدة للسياح الأجانب على غرار السياحة الشاطئية.ويهدف ميثاق الرعاية الثقافية إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات والجمعيات على بعث مشاريع ثقافية ودعم الإبداع الفني والأدبي وإحياء المواقع والمعالم التاريخية من خلال رعايتها ماليا وتقنيا وبشريا ليكون الراعي الثقافي فاعلا أساسيا في تطوير الوعي المدني المواطني بتأصيل قيم العقلانية والحرية الفكرية وحث الشباب على الإبداع والإبتكار الحر.وفي سياق تحقيق أهداف ميثاق الرعاية الثقافية سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات لإطلاق مبادارت التشجيع على النهوض بالعمل الثقافي لاستقطاب المؤسسات وأصحاب الأعمال والأفراد للانخراط في الاستثمار بمختلف أشكاله في القطاع الثقافي.وتضمن حفل إعادة فتح قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد تقديم عرض موسيقي بعنوان "نفس" أمنته الفنانة نسرين جابر وسط حضور لافت لثلة من رجال أعمال وفنانين من تونس إلى جانب سفير فرنسا بتونس ومستشار رئاسة الجمهورية المكلف بالثقافة.وستكون أولى التظاهرات التي سيحتضنها مركز النجمة الزهراء في حلته الجديدة بعنوان "ليالي النجمة الزهراء" التي ستنطلق يوم السبت 17 جوان لتتواصل إلى غاية يوم 22 من الشهر نفسه، وتتضمن عرضين متتاليين لحفل "الزيارة" بإمضاء سامي اللجمي (17 و18 جوان) وعرضا للفنانة نسرين جابر (19 جوان) وسهرة مع الفنان خالد بن يحيى (20 جوان).ويتابع الجمهور يوم 21 جوان عرضا بعنوان "نسمات نابوليتانية" لسلفاتور مورا، قبل أن يسدل الستار على هذه التظاهرة يوم 22 جوان بعرض يحمل عنوان "المان?ا" تقدمه عيساوية سيدي بوسعيد.سهى/ريم