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إيران: اعتقال تونسي كان يعتزم القيام بعميلة تفجير

Jeudi 15 Juin 2017
وكالات - أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي القضاء على "خليتين إرهابيتين" في جنوب شرق البلاد وشمال غربها، متهما السعودية بأنها "ممولة للخلايا الإرهابية"، على ما أوردت وسائل الإعلام الخميس.

وقال علوي وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية أنه تم الأربعاء "القضاء على خليتين إرهابيتين في جابهار (جنوب شرق) وكردستان (غرب)". وأضاف أنه خلال العملية في جابهار بمحافظة سستان بلوشستان في جنوب شرق اران "تم اعتقال خمسة إرهابيين فيما قتل اثنان آخران" مشيرا أيضا إلى مقتل عنصر في الاستخبارات.

كما أفاد عن "اعتقال إرهابي تونسي جاء إلى البلاد لتنفيذ عملة تفجير"، مشيرا إلى أن هذه الخلية كانت تعتزم مهاجمة أحد المعسكرات. وأفاد أن اثنين من المعتقلين الخمسة هم من "دولة مجاورة".

وقال علوي "اعتبر السعودية ممولة للخلايا الإرهابية" مضيفا "لدينا معلومات بوجود الكثير من الأفراد من الدول الجارة أصبحوا عملاء (للسعودية) للقيام بعمليات انتحارية في إيران".


وتصاعد التوتر بين ايران والسعودية بعد الاعتداءات التي استهدفت في 7 جوان مجلس الشورى الإيراني ومرقد آية الله الخميني موقعة 17 قتيلا، وقد تبناها تنظيم داعش الارهابي.


ووجه الحرس الثوري الايراني اصابع الاتهام الى السعودية في هذه الاعتداءات. وعلى الإثر، تم توقيف عشرات المشتبه بهم في طهران ومحافظات كرمان شاه وكردستان وغرب أذربيجان (شمال غرب) وسيستان بلوشستان (جنوب شرق).

Publié le:2017-06-15 13:34:06

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