ماتيس والعطية يضعان اللمسات الأخيرة لصفقة مقاتلات لقطر

Mercredi 14 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-14 23:06:45

- قالت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية إن وزير الدفاع جيمس ماتيس أجرى محادثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية تناولت وضع اللمسات النهائية لبيع مقاتلات أف 15 إلى قطر.وستعطي صفقة مقاتلات أف 15، التي تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار، قطر القدرة الفنية وتعزز التعاون الأمني والعمل المشترك بين واشنطن والدوحة.كما أجرى العطية وماتيس مباحثات تناولت القضايا الأمنية المشتركة، بما فيها العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وشددا على أهمية خفض التوتر بين كافة الأطراف في الخليج لتحقيق الأهداف المشتركة.ويقول المسؤولون الأميركيون إن زيارة خالد العطية هدفها استكمال الخطوات لإتمام الصفقة. وكانت السيناتورة كلير مكاسكيل من ولاية ميزوري حيث تصنع الطائرات العسكرية قد أعربت عن مخاوفها عقب نشوب الأزمة الخليجية بأن تقوض تصريحات ترمب هذه الصفقة العسكرية بين واشنطن والدوحة.وأشار بيان لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن زيارة العطية استهدفت تعزيز التعاون الأمني بين واشنطن والدوحة.و جاءت زيارة الوزير القطري في ظل الأزمة الخليجية، إذ كانت هناك نقاشات بشأن قاعدة العديد الجوية في قطر، وقد سارعت العديد من الأطراف الأميركية إلى التأكيد على أهمية القاعدة في الحرب على تنظيم الدولة، كما أكدوا على دور قطر في تسهيل مهمة واشنطن باحتضان القاعدة العسكرية.