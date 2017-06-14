Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Aktheb Aalek  
Sport

صورة اليوم: منتخب قطر لكرة القدم يواجه عقوبات بسبب قميص

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - من المنتظر ان يواجه المنتخب القطري لكرة القدم خطر عقوبات تأديبية من الاتحاد الدولي للعبة بسبب ارتداء لاعبيه قمصان عليها صورة لأمير البلاد قبل مباراته مع ضيفته كوريا الجنوبية الثلاثاء في الدوحة في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وفاز المنتخب القطري، على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدفين
ودخل اللاعبون القطريون أرضية الملعب مرتدين قمصان تحمل عبارات تمجيد لأمير قطر.
جدير بالذكر ان الاتحاد الدولي يمنع أي رسائل سياسية أو دينية أو تجارية على قمصان اللاعبين.

استقالة فوساتي من تدريب قطر عقب الفوز على كوريا الجنوبية

من ناحية أخرى أعلن خورخي فوساتي، المدير الفني لمنتخب قطر، استقالته من تدريب العنابي عقب الفوز على كوريا الجنوبية.

وقال فوساتي في تصريحات عقب مباراة كوريا الجنوبية إن اللاعبين اظهروا إلتزامهم وحبهم للمنتخب القطري وأهنئهم لفوزهم على أحد أفضل منتخبات آسيا.

وتابع أن إستقالته من منصبه كمدرب لقطر ليس لها أي علاقة بالظروف السياسية الحالية، مضيفًا أنه يشعر في هذه اللحظة بمشاعر متضاربة.

وأوضح أن فرصة تأهل العنابي إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، ضئيلة ولكن مستوى قطر يتطور من مباراة إلى أخرى.

وعن حصار قطر، أكد أنه يرفض الحصار المفروض على قطر لافتًا إلى أن السلام لايتحقق من خلال القوة ولكن عبر الحوار.


Publié le:2017-06-14 02:31:08

festival-c6ed06afc5c82c863be3139b9e02e68b-2017-06-14 02:31:08
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144053



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12077,6

  • (09 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 2,75371 DT        1$ =2,44425 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09 juin)   756,6 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144053 5350|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires