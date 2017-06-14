صورة اليوم: منتخب قطر لكرة القدم يواجه عقوبات بسبب قميص

Mercredi 14 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 02:31:08

- من المنتظر ان يواجه المنتخب القطري لكرة القدم خطر عقوبات تأديبية من الاتحاد الدولي للعبة بسبب ارتداء لاعبيه قمصان عليها صورة لأمير البلاد قبل مباراته مع ضيفته كوريا الجنوبية الثلاثاء في الدوحة في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.وفاز المنتخب القطري، على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدفينودخل اللاعبون القطريون أرضية الملعب مرتدين قمصان تحمل عبارات تمجيد لأمير قطر.جدير بالذكر ان الاتحاد الدولي يمنع أي رسائل سياسية أو دينية أو تجارية على قمصان اللاعبين.من ناحية أخرى أعلن خورخي فوساتي، المدير الفني لمنتخب قطر، استقالته من تدريب العنابي عقب الفوز على كوريا الجنوبية.وقال فوساتي في تصريحات عقب مباراة كوريا الجنوبية إن اللاعبين اظهروا إلتزامهم وحبهم للمنتخب القطري وأهنئهم لفوزهم على أحد أفضل منتخبات آسيا.وتابع أن إستقالته من منصبه كمدرب لقطر ليس لها أي علاقة بالظروف السياسية الحالية، مضيفًا أنه يشعر في هذه اللحظة بمشاعر متضاربة.وأوضح أن فرصة تأهل العنابي إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، ضئيلة ولكن مستوى قطر يتطور من مباراة إلى أخرى.وعن حصار قطر، أكد أنه يرفض الحصار المفروض على قطر لافتًا إلى أن السلام لايتحقق من خلال القوة ولكن عبر الحوار.