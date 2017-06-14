صورة اليوم: منتخب قطر لكرة القدم يواجه عقوبات بسبب قميص

وفاز المنتخب القطري، على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدفين
ودخل اللاعبون القطريون أرضية الملعب مرتدين قمصان تحمل عبارات تمجيد لأمير قطر.
جدير بالذكر ان الاتحاد الدولي يمنع أي رسائل سياسية أو دينية أو تجارية على قمصان اللاعبين.
استقالة فوساتي من تدريب قطر عقب الفوز على كوريا الجنوبية
من ناحية أخرى أعلن خورخي فوساتي، المدير الفني لمنتخب قطر، استقالته من تدريب العنابي عقب الفوز على كوريا الجنوبية.
وقال فوساتي في تصريحات عقب مباراة كوريا الجنوبية إن اللاعبين اظهروا إلتزامهم وحبهم للمنتخب القطري وأهنئهم لفوزهم على أحد أفضل منتخبات آسيا.
وتابع أن إستقالته من منصبه كمدرب لقطر ليس لها أي علاقة بالظروف السياسية الحالية، مضيفًا أنه يشعر في هذه اللحظة بمشاعر متضاربة.
وأوضح أن فرصة تأهل العنابي إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، ضئيلة ولكن مستوى قطر يتطور من مباراة إلى أخرى.
وعن حصار قطر، أكد أنه يرفض الحصار المفروض على قطر لافتًا إلى أن السلام لايتحقق من خلال القوة ولكن عبر الحوار.
Publié le:2017-06-14 02:31:08
Par:kamel62 (Tunisia )
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