بالفيديو.. ترامب يحضر عرساً بلا دعوة

Mardi 13 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-13 13:28:25

- اجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عروسين أثناء حفل زفافهما مساء السبت، لدى تواجده في نيوجيرسي لحضور اجتماع، وفق ما أوردته “سي أن أن”.وأظهر الفيديو الذي بثته وسائل إعلام أميركية وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس ترمب وهو يدخل بشكل مفاجئ قاعة حفل الزفاف الذي كان يقام في نادي ترمب الوطني للغولف في بلدة بدمينستر، في نيو جيرسي، والذي لم يدع إليه.وسأل ترمب عن اسمي العروسين والتقط صورا تذكارية معهما، وسط هتافات الحضور المرحبة بـ “الولايات المتحدة”.وقالت وسائل إعلام إن المسؤولين في البيت الأبيض قليلا ما يعلقون على تصرفات ترمب الغريبة، إلا أن بعضهم هذه المرة وصف هذا التصرف بأنه لا يليق برئيس أميركا، فيما اعتبر آخرون أنها لفتة لطيفة من ترمب.