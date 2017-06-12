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المغرب يرسل مواد غذائية إلى قطر

Lundi 12 Juin 2017
وكالات - أعلنت الخارجية المغربية يوم الاثنين أن المغرب سيرسل مواد غذائية إلى دولة قطر، وقالت إن هذه الخطوة لا علاقة لها بالجوانب السياسية للأزمة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين.

وقالت الوزارة في بيان إن قرار إرسال المواد الغذائية إلى قطر بأمر من الملك محمد السادس يأتي "تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه -خاصة خلال شهر رمضان الكريم- من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية".

وأضافت أن هذا القرار "لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى". وذكّر البيان بالموقف الذي عبّر عنه المغرب أمس.
وكان المغرب قد أبدى استعدداه لبذل مساع حميدة تشجيع حوار صريح بين الدول الخليجية المعنية بالخلاف، وحث مختلف الأطراف على ضبط النفس والتحلي بالحكمة لتخفيف التوتر وتجاوز الأزمة.
ووصلت في الأيام القليلة الماضية شحنات غذائية من دول بينها تركيا وإيران، وتؤكد السلطات القطرية أن كل المواد الأساسية متوافرة في الأسواق، وأن لديها مخزونات إستراتيجية من المواد الاستهلاكية تكفي لفترات طويلة.



Publié le:2017-06-12 23:28:10

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1 de 1 commentaires pour l'article 143997

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 12 Juin 2017 à 23h 55m |           
فرصتنا لنقف مع إخواننا القطريين!!!
نحن أقرب إليهم من كل العرب وقد تأخرنا في أداء الواجب و بلا عذر!!!



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