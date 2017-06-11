تظاهرة رمضانية في معلم زاوية أم الزين بجمال

Dimanche 11 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-11 18:02:10

- التأمت مساء الجمعة بمعلم زاوية أم الزين بالمدينة العتيقة بجمال من ولاية المنستير، تظاهرة رمضانية قدمت خلالها فرقة أم الزين للعيساوية والسلامية بقيادة المنصف بن فاطمة عرضا فنيا ، كان مسبوقا بفقرات تنشيطية أمام المعلم أثثتها الماجورات وفق ما أكد لـ(وات) ابراهيم اللوزي بن عليّ رئيس جمعية المحافظة على تراث سيدي اللوزي بجمال المبادرة بتنظيم هذه السهرة.وتم خلال هذا العرض تقديم أناشيد ومدائح وأذكار صوفية تتعلق بالنبي وأولياء الله الصالحين مثل "يا صاحب الجاه" وهي جميعها من التراث الموسيقي التونسي والمحلي بمدينة جمال، بحسب ما بين لوات الشيخ كمال العابد رئيس فرقة أم الزين للعيساوية والسلامية ومنشد الفرقة، مبينا أنّ إنشاد المجموعة يراوح بين العيساوية والسلامية.وحضر العرض بالخصوص وزير النقل أنيس غديرة وعدد من ممثلي نواب الشعب وكذلك والي الجهة، كما سجلت التظاهرة حضورا مكثفا للعائلات في حين منع البعض منها من الدخول بتعلة عدم توفر دعوات لديها حسب ما عاينت مراسلة (وات).وتولى وزير النقل بالمناسبة توزيع جوائز على 14 من الأطفال واليافعين الذين تألقوا في نهائي مسابقة في حفظ القرآن الكريم.ويعدّ معلم أم الزين فضاء روحيا وثقافيا واجتماعيا يستقطب على مدار السنة الرواد من العديد من المدن وخاصة من مدينة جمال وهو يعدّ متنفسا للعائلات وخاصة النساء والأطفال وذلك في غياب فضاءات الترفيه العائلية في هذه المدينة وفي عدّة مدن أخرى بولاية المنستير، وحتى إن وجدت مثل هذه الفضاءات فهي تقتصر على تقديم الأكل وتغيب فيها الأنشطة الترفيهية باستثناء فضاء واحد بمدينة المنستير توجد فيه ألعاب موجهة أساسا للأطفال واليافعين.تم