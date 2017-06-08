Radio Babnet Tunisie  On Air: Oulaya - Jari Ya Hamouda  
Monde

هل تسجن الإمارات من يرتدي قميص برشلونة؟

Jeudi 08 Juin 2017
وكالات - بعد تحذير النائب العام الإماراتي المستشار حمد الشامسي من معاقبة كل من يبدي التعاطف مع دولة قطر أو محاباتها أو الميل تجاهها، طرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا عن عقوبة من يرتدي قميص برشلونة وعليه شعار شركة الخطوط الجوية القطرية، وهل يُعتبر هذا تعاطفا مع قطر؟

وأشار الشامسي إلى أن "الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء بتغريدات أو مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم، طبقا لقانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من إضرار بالمصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.

وبعد هذا التحذير، نشرت صحيفة نمساوية اسمها "دير ستاندر" الخبر وأرفقته بصورة لنجم الفريق ليونيل ميسي وهو يرتدي قميص الفريق وعليه شعار "القطرية"، وعلقت عليها "من الأفضل ألا يرتدي أي شخص هذا القميص في الإمارات هذه الأيام".



Publié le:2017-06-08 23:14:20

festival-6780990da4a90a79bcd69e90c6a26a9f-2017-06-08 23:14:20
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143838



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12356,5

  • (06 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75000 DT        1$ =2,44839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 juin)   747,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143838 1688|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires