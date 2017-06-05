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Sport

الفيفا ''على اتصال'' مع قطر بشأن كأس العالم 2022

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه على "اتصال مستمر" باللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر رغم أنه لم يعلق مباشرة على الأزمة الدبلوماسية الحالية.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات ودول أخرى علاقاتها مع قطر يوم الاثنين واتهمتها بدعم الإرهاب في أسوأ صدع تشهده المنطقة.
وقال الفيفا في بيان عبر البريد الالكتروني إنه على "اتصال مستمر باللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن البطولة". وأضاف "لا يوجد أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي".
ورفضت اللجنة المنظمة المحلية في قطر والاتحاد الآسيوي لكرة القدم التعليق.
وما زال منتخب قطر يشارك في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا ويتذيل مجموعته بأربع نقاط من سبع مباريات وتتبقى له مواجهات ضد كوريا الجنوبية وسوريا والصين.
ومن الممكن أن يحتل المنتخب القطري المركز الثالث في المجموعة ويتأهل لمواجهة فاصلة ضد صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى بالتصفيات الآسيوية وقد تكون السعودية والإمارات ضمن المنافسين المحتملين.
ر-امين



Publié le:2017-06-05 14:30:04

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